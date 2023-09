Bayern gibt Nagelsmann frei

Im Rennen um den neuen Bundestrainer-Posten liegt Julian Nagelsmann (36) jetzt ganz weit vorne.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano twitterte, gibt Bayern grünes Licht für den Nagelsmann-Deal mit dem DFB. Zur Erinnerung: Beim deutschen Rekordmeister flog der 36-Jährige mit März raus, hat aber noch Vertrag bis 2026. Den Bayern steht normalerweise eine Ablösesumme zu, die sich im zweistelligen Millionenbereich bewegt.

Der finanzmarode DFB plant allerdings im Hintergrund schon mit Nagelsmann. Denn laut "Bild" verzichten die Münchner auf die Nagelsmann-Millionen. Bayern-Boss Uli Hoeness sagt: "Der Deal wird nicht an den Bayern scheitern". Jetzt kann es schnell gehen.

Am Dienstagabend sitzt noch Sportdirektor Rudi Völler mit Sandro Wagner und Hannes Wolf auf der Trainerbank gegen Vize-Weltmeister Frankreich (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker). Dann soll neun Monate vor der Europameisterschaft 2024 in Deutschland der Neustart folgen. Im Oktober reist das Team mit dem neuen Trainer in die USA.

Nagelsmann ist auch bei den Fans an erster Stelle: Beim oe24-Voting liegt der deutsche mit 33 Prozent klar in Front vor Jürgen Klopp.