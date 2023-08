Bayern verkündet Musiala-Schock

Zum Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (4:0) stand er noch auf dem Platz. Nun wird Jamal Musiala den Bayern für mindestens zwei Spiele fehlen.

Schock-Nachrichten für Bayern München. Youngster Jamal Musiala wird dem deutschen Rekordmeister verletzungsbedingt vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der Offensivmann zog sich beim Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu und fällt damit wohl mindestens für die Bundesligaspiele am kommenden Sonntag gegen FC Augsburg sowie sechs Tage später bei Bourssia Mönchengladbach aus. Auch Musialas Einsatz bei den DFB-Länderspielen am 9.September gegen Japan und am 12.September gegen Frankreich stehen damit auf der Kippe. Ersetzt werden könnte der 20-Jährige von Bayern-Legende Thomas Müller, der nach einer Zwangspause in der Vorbereitung wieder fit ist und im Team von Trainer Thomas Tuchel noch nach seinem Platz sucht. Neben Musiala musste der Meister am Mittwoch aber auch noch einen weiteren Star-Ausfall verkraften. Der abwanderungswillige Benjamin Pavard, der vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen könnte, fehlte beim Training krankheitsbedingt.