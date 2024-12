Botafogo sichert sich zum ersten Mal die Copa Libertadores

Botafogo siegte im hitzigem Endspiel gegen Atletico Mineiro mit 3:1.

In einem packenden Spiel im Estadio Monumental von Buenos Aires setzte sich Botafogo mit 3:1 gegen Atletico Mineiro durch. Die Partie nahm nach nur zwei Minuten eine dramatische Wendung, als Botafogos Gregore wegen eines groben Fouls mit Rot vom Platz gestellt wurde. Dennoch brachte Luiz Henrique sein Team in der 35. Minute in Führung, und Alex Telles, ehemals bei Manchester United, verwandelte kurz darauf einen Elfmeter zur 2:0-Halbzeitführung.

Kurz nach der Pause verkürzte Eduardo Vargas für Mineiro auf 2:1 (47.), doch trotz mehr Raum für die Angriffe von Atletico Mineiro, insbesondere durch den ehemaligen Porto-Spieler Hulk, fiel kein weiteres Tor. In der siebten Minute der Nachspielzeit sorgte Junior Santos für den finalen 3:1-Treffer.