Das sind die Top-Namen in Salzburg

Wer folgt Matthias Jaissle als neuer Trainer in Salzburg nach? Von Oliver Glasner bis Julian Nagelsmann - die Top-Kandidaten im oe24.at-Check:

In Salzburg ist die Erleichterung angesichts des souveränen Sieg-Auftakts in die Bundesliga-Saison groß. Das 2:0 gegen Altach kam für den scheidenden Sportboss Christoph Freund nicht überraschend. Dennoch wirkte der 46-Jährige gelöster nach den vorangegangenen turbulenten Stunden.

Koch und Hauser holten ersten Sieg

Kurz nachdem Trainer Matthias Jaissle am Freitag offiziell freigestellt worden war, wurde der Deutsche noch am selben Tag vom neuen Klub Al-Ahly aus Saudi Arabien als neuer Trainer präsentiert – ein unrühmlicher Abgang. In Salzburg zögerte man nicht lange und das Co-Trainerteam Florens Koch und Alexander Hauser übernahm die Regie und dirigierte die junge Bullen-Truppe (Altersschnitt 21,7 Jahre) zum Erfolg. "Es war keine Selbstverständlichkeit", räumte Freund nach der Partie ein.

Struber Favorit, auch Nagelsmann hat Red-Bull-Gen

Damit wurde Jaissle endgültig in die Wüste geschickt und das Kapitel nach zwei Jahren geschlossen. Prompt kursieren die ersten prominenten Namen als Nachfolge-Kandidaten.

Allen voran Gerhard Struber (46): Der Salzburger wäre die angestrebte interne Lösung, angeblich hat er schon einen Vorvertrag unterzeichnet und wurde bei Red Bull New York freigestellt. Struber gilt als Freund-Freund.

Ebenfalls immer wiederkehrende Namen sobald ein Top-Trainerposten vakant ist, sind: Oliver Glasner (48) und Ralph Hasenhüttl (55). Glasner kennt die Bullen aus seiner Zeit als Co-Trainer von 2012 bis 2014 unter Roger Schmidt, holte mit Eintracht Frankfurt in der Saison 2021/22 den Europa-League-Titel. Ein Saudi-Angebot lehnte er erst kürzlich ab, da er sich laut eigener Aussage eine Auszeit nehmen möchte.

Diese hat Hasenhüttl bereits seit November, nachdem sein Premier-League-Engagement in Southampton zu Ende ging.

Und noch ein prominenter Trainer ist derzeit auf Job-Suche: Julian Nagelsmann (36). Nach dessen Chaos-Rauswurf bei den Bayern im März wurde es ruhig um den Deutschen. Auch wenn der Name im ersten Moment eine Nummer zu groß scheint: Nagelsmann passt perfekt ins Salzburg-Profil. Als ehemaliger Leipzig-Trainer von 2019 bis 2021 kennt er das Red-Bull-System in- und auswendig. Er gilt als Förderer junger Spieler und auch etwaige Gehaltsforderungen könnte Salzburg stemmen. Nagelsmann hat das Red-Bull-Gen.

Zuerst gegen WSG Tirol, dann Inter Mailand

Während Koch und Hauser die Mannschaft auf das nächste Spiel gegen WSG Tirol (Sonntag, 17 Uhr) vorbereiten, läuft die Trainersuche parallel auf Hochtouren. Man möchte den Posten so schnell wie möglich besetzen. Auch wenn Freund, der selbst ab 1. September bei Bayern München übernimmt, den Druck herausnehmen will: "Es ist eine ganz wichtige strategische Entscheidung für Salzburg und ich bin nur noch einen Monat da. Ich werde unterstützen und mich einbringen, wie ich es immer tue." Auch Koch und Hauser kämpfen um den Job. Schließlich war Salzburg schon einmal in einer ähnlichen Situation. Nach der Trennung von Huub Stevens im Jahr 2011 sprang Ricardo Moniz als Feuerwehrmann ein und holte das Double.

Zwar muss Salzburg heuer nicht die Qualifikationshürde für die Champions League nehmen, doch bereits am 19./ 20. September startet Gruppenphase der Königsklasse. Schon am 9. August probt der Serienmeister gegen Inter Mailand in der Red Bull Arena den Ernstfall. Allzu viel Zeit bleibt nicht.