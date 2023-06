DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER

Es knistert in Berlin. Die Spannung vor dem großen Finale um den deutschen Pokal steigt. RB Leipzig mit Ex-Salzburg-Coach Marco Rose will den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Dem gegenüber plant der Salzbuger Oliver Glasner in seinem letzten Spiel auf der Frankfurter Trainerbank den großen Coup. Der 48-Jährige will sich nach 2 Jahren mit dem zweiten Titel von der Eintracht verabschieden.