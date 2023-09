DFB-Trainer: Nagelsmann in Pole-Position

Wer wird neuer Bundestrainer? Das offizielle Flick-Aus steht unmittelbar bevor. Der DFB braucht eine rasche Lösung. Julian Nagelsmann ist Kandidat Nummer 1.

Die Schlagzeilen überschlagen sich beinahe minütlich. Hansi Flick ist nicht mehr deutscher Bundestrainer. Aber wer sitzt am Dienstag gegen Vize-Weltmeister Frankreich auf der deutschen Trainerbank? Laut Informationen der Bild, soll Sportdirektor Rudi Völler in Dortmund interimistisch übernehmen. Hinter den Kulissen wird bereits der Vertrag mit dem neuen Trainer aufgesetzt. Und der soll laut "Bild" kein geringerer als Julian Nagelsmann sein.

Der 36-Jährige war noch im März vom FC Bayern München vor die Tür gesetzt worden. Jetzt soll Nagelsmann wieder auf Flick folgen. Kein unbekanntes Szenario. Schon beim deutschen Rekordmeister gaben sich die Trainerfüchse die Klinke in die Hand. Damals verließ Flick die Bayern mit sechs Titel in der Tasche durchaus erfolgreicher, hielt noch eine Ansprache ausgerechnet in der Kabine des Stadions vom VlL Wolfsburg. Dort, wo er am Sonntag ein letztes Mal Joshua Kimmich und Co. trainierte.

Bayern-Vertrag von Nagelsmann läuft noch

Nagelsmann galt bislang als zu teuer für den von finanziellen Problemen geplagten Verband. Jetzt MUSS der DFB aber in die Tasche greifen, will man aus dem Schlamassel vor der Heim-EM 2024 noch rechtzeitig heraus. Dafür benötigt man die Hilfe des FC Bayern. Denn der Vertrag von Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister läuft noch immer. Geht der DFB-Plan auf, wird der neue Bundestrainer mit der Nationalelf im Oktober die USA-Reise antreten. Der Neustart ist gleichzeitig auch die letzte Chance auf ein Happy End im Albtraumjahr 2023.