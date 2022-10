Diese Nationalmannschaft will ihren Namen ändern

Informelle Gespräche mit dem europäischen Fußballverband UEFA über eine mögliche Änderung haben sogar bereits stattgefunden.

Die Nationalmannschaft von Wales will seinen Namen ändern. Vorerst nimmt das Team aber unter seinem bestehenden Namen an der WM 2022 in Katar teil. Danach will man auch international mit einem anderen Namen auftreten, denn der walisische Fußballverband wünscht sich, dass auch die Nationalmannschaft Wales zukünftig offiziell als Cymru bezeichnet wird.

In seinem Hauptquartier sowie in seiner Kommunikation und in Dokumenten verwendet der walisische Fußballverband (Football Association of Wales, FAW) bereits den Namen Cymru. Tatsächlich haben bereits informelle Gespräche mit dem europäischen Fußballverband UEFA über eine mögliche Änderung stattgefunden. Die offizielle Anpassung des Namens soll aber erst nach der WM 2022 erfolgen.

Mooney: "Wir sind ganz klar Cymru"

Noel Mooney, Geschäftsführer des walisischen Fußballverbands, sagt gegenüber "BBC": "Die Mannschaft sollte immer Cymru heißen. Wir sind der Meinung, dass wir im Inland eindeutig Cymru genannt werden. So nennen wir unsere Nationalmannschaften. Wenn man sich unsere Website anschaut, wie wir über uns selbst sprechen, sind wir ganz klar Cymru."

Mooney sagt über die mögliche weltweite Änderung des Namens: "Auf internationaler Ebene haben wir das Gefühl, dass wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor uns haben. Wir gehen also als Wales in diese Weltmeisterschaft. Aber ich denke, dass 2023 ein Jahr sein wird, in dem wir gute Diskussionen mit allen verschiedenen Interessengruppen führen werden - sei es mit Regierungen, unseren eigenen Vorständen, Räten und Entscheidungsgremien, Mitarbeitern, Klubs oder Spielern."