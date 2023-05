Dortmund will im Titelkampf die Muskeln spielen lassen

Dortmund muss am Sonntag möglicherweise ohne den angeschlagenen Jude Bellingham in Augsburg im Titel-Fernduell gewinnen.

Die Dortmunder müssen am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-Liveticker) erst ihre Hausaufgaben erledigen und das ist alles andere als leicht. Auswärts gab es in den jüngsten sechs Pflichtspielen keinen Sieg. Ein womöglich titelentscheidender Negativtrend, von dem Coach Edin Terzic aber nichts wissen will. "Ich habe ein Problem damit, uns eine Auswärtsschwäche anzudichten. Wenn wir unser großes Ziel am Saisonende erreichen wollen, brauchen wir sechs Punkte", gab der 40-Jährige die Marschroute vor. Der Noch-Arbeitgeber des am Knie verletzten Julian Baumgartlinger braucht noch Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, Augsburg ist als 13. noch nicht fix gerettet.

Bei einem neuerlichen Überraschungs-Heimsieg gegen einen Favoriten - zuvor jeweils 1:0 gegen Bayern und Union Berlin - wären die letzten Augsburger Abstiegssorgen weg.