Es reicht! Ronaldo will Ex-Klub verklagen

Cristiano Ronaldo dürfte mit seinem Jahresgehalt von 200 Millionen Euro pro Jahr in Saudi Arabien mehr als nur im Geld schwimmen. Dennoch fordert der Al-Nassr-Star nun von Juventus Turin 19,9 Millionen Euro an Lohnnachzahlung.

Auf dem Feld waren die drei Jahre (2018-2021) von Ronaldo bei den Turinern ein voller Erfolg. 134 Partien, 101 Tore, zweimal Spieler des Jahres, zwei Meistertitel und einmal Pokalsieger. Alles schien perfekt. Doch dann kam die "Alte Dame" in große finanzielle Probleme.

Wie die »Gazzetta dello Sport« berichtete, geht es um aufgeschobene Gehälter. So haben viele Juventus-Kicker während der Corona-Pandemie auf ihren Lohn verzichtet, mit dem Versprechen das Geld später zu bekommen. So wie Ronaldo. Bis heute hat der 38-Jährige jedoch kein Geld von seinem früheren Arbeitgeber bekommen. Das hat ein Nachspiel. Juventus schuldet Ronaldo 19,9 Millionen Euro. Diese will sich der Superstar nun gerichtlich zurückholen. Dafür hat Ronaldo die entsprechenden Unterlagen bereits bei der Staatsanwaltschaft in Turin angefordert.

Ronaldo macht es Dybala & Bonucci nach

Doch der Star-Stürmer ist nicht der Erste, der Druck auf den italienischen Traditionsverein macht. Auch Paulo Dybal, der 2022 von Juve zu AS Rom wechselte, verklagte Juventus. Er einigte sich jedoch außergerichtlich und erhielt ein ausstehendes Gehalt von drei Millionen Euro.

Zudem zieht auch Leonardo Bonucci vor Gericht. Der aktuelle Union-Berlin-Verteidiger wirft seinem Ex-Verein »Demütigung« vor. Die Turiner sollen mit seiner Verbannung in das zweite Team gegen die Rechte des 36-Jährigen verstoßen haben.