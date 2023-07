Frenkie Schinkels erklärt: Die fünf brennendsten Fragen zum Liga-Start

Frenkie Schinkels fühlt der heimischen Liga zum Auftakt auf den Zahn.

Warum der oe24-Experte diesmal nicht an ein Salzburg-Solo glaubt, warum er bei Rapid Bauchweh hat und wer sich Richtung 2. Liga verabschiedemn wird.

1 Erleben wir das elfte Salzburg-Solo in Folge?

Salzburg muss sich den 11. Titel in Folge nur abholen – von wegen! Angesichts der aktuellen Nervosität der Bullen und der Abschiede von Freund und Jaissle habe ich ernsthafte Zweifel. Ich sehe Risse in der Salzburger Festung – und zwar gewaltige! Die Zeit ist reif, dass sie fällt.

2 Sind Sturm & LASK Titel-Anwärter?

Plötzlich hoffen viele und erwarteten es auch, dass Sturm und LASK den Bullen Paroli bieten. Die Frage ist: Können sie mit diesem Druck umgehen? Neue Spieler, neues Stadion: Beim LASK hat offenbar Dagobert Duck das Sagen. Der fordert (damit sich Tribünen und Geldspeicher wieder füllen) Titel und Champions-League-Quali. Aber da sind Kontinuität und Geduld gefragt. Tugenden, die so gar nicht zum LASK passen. Außerdem haben sich die Linzer mit Trainer-Entlassungen und hausge­machten Dummheiten oft das Leben selbst schwer gemacht. Sturm hingegen ist gefestigt – Trainer Ilzer und Sportchef Schicker traue ich den großen Coup zu.

3 Wer wird die Nummer 1 in Wien?

Da habe ich echte Bedenken bei Rapid. Beim jämmerlichen Cup-Auftritt gegen Donaufeld sah ich nur einen Hoffnungsträger: Guido Burgstaller. Aber was passiert, wenn der gesperrt oder verletzt ist, oder wenn er plötzlich Ladehemmung hat? Neo-Präsident Alexander Wrabetz hat den Fans versprochen, Millionen in den Sport und in neue, tolle Spieler zu investieren. Die Sportchefs Hofmann und Katzer wollten mit Trainer Barisic umrühren – offenbar alles nur blabla. Damit fürchte ich: Rapid muss kämpfen, das ohnehin bescheidene Ziel Top 6 zu erreichen. Und die Wiener Austria? Die seh ich da gefestigter, aber auch für die Mannschaft von Michi Wimmer hängen die Top-3-Trauben hoch. Für die Nr. 1 in Wien, quasi die „Goldene Ananas“, sollte es allemal reichen.

4 Wer krallt sich die Torjäger-Krone?

Ich tippe auf den Rapid-Goagetter Nr. 1 – wenn das tatsächlich passiert, sollte man Burgstaller ein Denkmal errichten. Heiß wäre auch Austrias Tabakovic (sofern er bleibt), zumal der im Gegensatz zur Schmid-Ära unter Wimmer auch im Herbst ran darf. Bei Sturm Graz hab ich die polnische Neuverpflichtung Szymon Wlodarczyk (ein echter Neuner!) am Radar. Vielleicht geht Ex-Rapidler Zimmermann beim WAC der Knopf auf. Oder es trifft doch wieder ein Salzburger die Hütte am öftestesten und vertschüsst sich danach wieder ins Ausland ...

5 Wer stürzt ab ins Niemandsland?

Meine Absteiger-Favoriten sind Lustenau (Top-Spieler weg, Kader taugt nur mehr für 2. Liga) und Klagenfurt, wo der Pacult-Zauber verflogen ist. Aufsteiger Blau-Weiß wird sich auf der Welle der Euphorie oben halten und manchen Topklub einheizen.