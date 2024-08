6:0 - spusu SKN St. Pölten Rush mit Traumstart in Admiral-Frauen-Bundesliga

Der amtierende Meister spusu SKN St. Pölten Rush ist in eindrucksvoller Manier in die Admiral Frauen-Bundelsiga gestartet.

Die neue Saison der heimischen Frauen-Bundesliga ist mit einem Knaller eingeläutet worden. Der amtierende Doublesieger, spusu SKN St. Pölten Rush, empfing am ersten Spieltag Mitfavorit Vienna. Vor 1.400 Fans in der "neuen Heimat" in der NV Arena überzeugten die Wölfinnen von Beginn an.

Gleich nach 7 Minuten legte Melanie Brunnthaler eröffnete Melanie Brunnthaler das Schützenfest. Nach Toren von Sophie Hillebrand (26.), Maria Mikolajova (27.), Andrea Glibo (39.) war schon vor der Pause der Sieg so gut wie sicher. Nach der Pause sorgten Melike Pekel (71.) und Kamila Dubcova (84.) für den verdienten und überlegenen Auftaktsieg.

Stolze Trainerin vor dichtem Terminplan

Erfolgstrainerin Celia Liese Brancao-Ribeiro zeigte sich nach der Gala euphorisch: "Ich habe nicht dieses Ergebnis erwartet, aber die Leistung schon", meint die 42-Jährige nach dem Spiel und führt weiter aus: "Ich habe schon in der Vorbereitung und beim Training gemerkt. Diese Leistung haben wir uns verdient." Auch, dass im Spitzenspiel zu Saisonbeginn die Neuzugänge voll eingeschlagen haben freut die Trainerin: "Deswegen haben wir sie geholt. Wir müssen ihnen aber dennoch Zeit geben, alles braucht seine Zeit. Aber unser Kader ist in der Breite eindeutig besser geworden."

Torschützin Pekel verrät nach dem Spiel, dass sie seit zwei Nächten von ihrem Treffer bei der Gala geträumt hat, auch wenn das Ergebnis in dieser Höhe nicht zu erwarten war: "Wir hatten dieses Selbstbewusstsein und wir wussten, dass wir viele Tore erzielen können. Wenn man das Spiel früh genug entscheidet ist es natürlich einfacher." Vor dem zweiten Spiel am Mittwoch im Derby gegen Neulengbach verspricht die Torjägerin: "Das war nicht mein letztes Tor."