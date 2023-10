0:0 - Rapid kann Krisen-Derby gegen neun Austrianer nicht gewinnen

Das 341. Wiener Derby endet nach einer Härteschlacht torlos 0:0, so bleiben die beiden Krisen-Klubs auf Platz 8 und 10 in der Tabelle. Rapid verpasst es nach zwei roten Karten der Veilchen die Überzahl auszunutzen und wartet weiter auf den ersten Sieg gegen den Erzrivalen nach 12 Duellen.

Tore gab es im 341. Wiener-Derby keine. Hingegen zwei rote Karte innerhalb zwei Minuten. Doch auch gegen neun Austrianer konnte sich SK Rapid nicht durchsetzen, dem Derby-Fluch nicht entkommen.

Von Offensiv-Spektakel beide weit entfernt

Nur wenige Sekunden nach Anpfiff herrschte in der ausverkauften Generali-Arena Ausnahme-Zustand. Was für ein Derby-Start! Bereits die erste Aktion führte zum Tor. Fitz brachte einen Freistoß herein, Gruber verlängerte per Kopf und Huskovic netzte ein – 1:0 (2.) für die Veilchen! Oder doch nicht? Erst vier Minuten nach der Aktion stand fest: Abseits! Der Treffer zählt nicht. Glück für die Hütteldorfer. Rapid schien sich jedoch schnell vom Schock erholt zu haben und versuchte es immer wieder über die Seite. Außer ein paar Ecken sprang für die Barisic-Elf jedoch nichts heraus. Kurz vor der Halbzeit fasste sich Gruber ein Herz und zog aus großer Distanz ab. Aber viel mehr als ein Versuch war es dann auch nicht. Zur Pause ging es daher nicht wahnsinnig überraschend mit einem 0:0 in die Kabine.

Innerhalb zwei Minuten: Veilchen sehen rot

Turbulent ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff (52.) kam Kapitän Holland mit Querfeld zu spät in den Zweikampf und sah die zweite Gelbe Karte. Die Wimmer-Truppe war damit nur noch zu zehnt. Doch als wäre das nicht genug flog nur zwei Minuten später der nächste Austrianer vom Platz. Braunöder konnte Grüll nur noch mit einem Foul stoppen und sah dafür glatt Rot!

Doch trotz Unterlegenheit kämpften die Hausherren und Rapid schaffte es nicht wirklich Druck aufzubauen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

FK Austria Wien - SK Rapid 0:0

Wien, Generali Arena,

Schiedsrichter: Harkam

Gelbe Karten: Martins, Wimmer (Trainer), Fitz bzw. Hofmann, Mayulu

Gelb-Rote Karte: Holland (52.)

Rote Karte: Braunöder (54.)

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Meisl - Potzmann, Holland, Braunöder, Ranftl - Fitz (74. Polster) - Gruber (87. Guenouche), Huskovic (58. Jukic)

Rapid: Hedl - Kasanwirjo (69. Schick), Querfeld, Hofmann, Auer - Sattlberger, Oswald (83. Kerschbaum) - Kühn (83. Gale), Seidl, Grüll - Mayulu