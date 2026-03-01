0:0 - Salzburg patzt gegen Hartberg

Der Trainer-Effekt in Salzburg scheint verpufft. Gegen den TSV Hartberg kommen die Bullen nur zu einem mageren 0:0-Unentschieden.

Beim Heimdebüt von Neo-Salzburg-Trainer Daniel Beichler hat es für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nur zu einem 0:0 gereicht. Die "Bullen" waren am Sonntag gegen einen tief stehenden TSV Hartberg drückend überlegen, fanden aber gegen das von Trainer Manfred Schmid perfekt eingestellte Abwehrbollwerk kaum Lücken. Für Hartberg stehen die Chancen vor der 22. Runde gut, nach der Teilung der Liga in den Top sechs dabei zu sein.

Die Oststeirer liegen auf dem fünften Tabellenplatz und haben drei Punkte Vorsprung auf den Siebenten, den SCR Altach. Nächstes Wochenende kann Hartberg im Heimspiel gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz Nägel mit Köpfen machen. Salzburg gastiert in einer Woche in Wien bei Rapid, davor steht am Mittwoch das ÖFB-Cup-Semifinale gegen Altach am Programm.

Einbahnstraßen-Fußball ohne Erfolg

Salzburg übernahm daheim zu Beginn das Kommando und ließ den Ball phasenweise gefällig zirkulieren. Beim Tabellenführer waren unter anderem Sota Kitano und Stefan Lainer verletzungsbedingt nicht dabei, Moussa Yeo und Tim Trummer übernahmen deren Positionen. Hartberg musste aus privaten Gründen auf Kapitän Jürgen Heil verzichten, der von Luca Pazourek ersetzt wurde. Immer wenn die "Bullen" das Tempo anzogen, wurde es gefährlich für Hartberg. In der 5. Minute wartete Karim Konaté in der Mitte, verpasste aber einen Krätzig-Stanglpass. Yeo (7.) schoss knapp neben das Tor. Dann dauerte es zehn Minuten, bis Hartberg-Goalie Tom Ritzy Hülsmann einen Konaté-Kopfball gerade noch aus der unteren rechten Ecke fischte.

Anschließend geriet der Spielfluss etwas ins Stocken. Offensiv war von Salzburg bis zum Pausenpfiff nur noch wenig, von den Gästen jedoch praktisch nichts zu sehen - bis zur letzten Aktion: Zuerst landete ein Diabaté-Schuss abgefälscht neben dem Tor, nach der folgenden Ecke wurde der weit vor seinem Tor stehende Salzburg-Keeper Alexander Schlager beinahe vom am Mittelkreis postierten Benjamin Markus überrascht. Dessen in hohem Bogen über Schlager fliegender Ball sprang zur Erleichterung der Hausherren aber über das Gehäuse.

Novum für Hartberg

Die Salzburger hatten bereits in der 35. Minute erstmals wechseln müssen, da Winter-Neuzugang Tim Drexler angeschlagen war. Anrie Chase kam so zu seinem Debüt. Auch die zweite Hälfte begann mit der Dominanz der Domstädter, die offensiv wieder mit mehr Elan ans Werk gingen. Doch auch die Steirer agierten jetzt mutig: Wie aus dem Nichts klatschte auf der anderen Seite ein Flachschuss von Pazourek (60.) von knapp außerhalb des Sechzehners an die Stange. Knapp 80 Prozent Ballbesitz wies die Statistik zu dem Zeitpunkt für Salzburg aus, allerdings fehlten weiter die hochkarätigen Chancen. Hinten stand Hartberg wie eine Mauer, auch bei Weitschüssen war immer ein Bein oder anderes Körperteil im Weg. Es war der erste Punktgewinn in Salzburg für den Club in seiner Bundesliga-Geschichte.