0:0 - Torloses Remis zwischen Altach & WAC

Das Duell um Platz sieben in der Fußball-Bundesliga hat keinen Sieger hervor gebracht. Der SCR Altach und der WAC trennten sich am Sonntag in Altach 0:0, womit die Wolfsberger weiter einen Punkt vor den Vorarlbergern liegen.

In einem flotten Spiel hatte der WAC in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, die Chancen waren aber ausgeglichen verteilt. Altachs Mike-Steven Bähre verfehlte das Ziel nur um Zentimeter (8.), WAC-Stürmer Mohamed Bamba köpfelte völlig unbedrängt daneben (25.). In der Schlussphase der ersten Hälfte wurde es turbulent. Zunächst wurden zwei Kopfbälle von Adthe Nuhiu nach Eckbällen kurz vor der Linie geklärt, unmittelbar vor dem Pausenpfiff landete ein Bamba-Kopfball an der Latte.

Altach drängte in der zweiten Halbzeit auf den Sieg

In der 50. Minute jubelten die Altacher, aber zu früh: Ein Treffer von Nuhiu wurde nach VAR-Check wegen Handspiels von Lukas Fadinger in der Entstehung zurecht zurückgenommen. Die Partie wurde danach hektischer, die Altacher blieben aber am Drücker.

Sie attackierten früher und drängten auf den Sieg, den Bonmann verhinderte. Einen Kopfball von Dominik Reiter tauchte der WAC-Torhüter aus der Ecke (73.), bei einem Volley von Fadinger aus kurzer Distanz reagierte der Deutsche blendend (81.). Und als Bonmann geschlagen war, stand mit Dominik Baumgartner zum dritten mal ein WAC-Verteidiger goldrichtig auf der Linie (82.).