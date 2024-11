1:0! Austria holt sechsten Sieg in Folge

Alle guten Dinge sind drei – im Falle der Wiener Austria sind es allerdings sechs

Denn so viele Siege in Folge sind den Veilchen zuletzt geglückt. Der 1:0-Triumph gegen den TSV Hartberg war die jüngste Ergänzung in der violetten Siegesserie. Somit bleiben Manfred Fischer und Co. weiterhin auf Platz drei in der Tabelle – nun allerdings punktegleich mit Stadtrivalen Rapid.

Plavotic erlöste Wiener mit Treffer in 77. Minute

Dabei dauerte es eine ganze Weile bis die Truppe von Coach Stefan Helm sich in der Partie zum Sieger machen konnte. Denn in der ersten Halbzeit mangelte es vor allem an einem: Torchancen.

Die Gastgeber versuchten zwar immer wieder sich den Weg in den gegnerischen Strafraum zu bahnen, kamen dabei allerdings nicht an der Hartberger Abwehr vorbei. Für Rivals-Goalie Raphael Sallinger gab es wenig zu tun, denn kein Schuss der Austrianer schaffte es aufs Tor.

Nullnummer zur Pause

Die beste Möglichkeit, den ersten Treffer der Partie zu erzielen hatten derweil die Hartberger. Nach einer Flanke von Dominik Prokop auf Patrik Mijic versuchte dieser sein Team per Kopf in Führung zu schießen. Dabei verpasste der Stürmer allerdings das Tor (28.). Der Pausenpfiff erfolgte bei einem 0:0-Stand.

Verteidiger mit Köpfchen

Kaum aus der Kabine zurück gab es den nächsten Schreckensmoment für die Austria (50.). Stürmer-Joker Marco Hoffmann brachte Tormann Samuel Sahin-Radlinger ordentlich ins Schwitzen, zwang ihn zu einer Parade. Doch trotz zahlreicher Konter sollte kein Versuch der Wiener es ins Netz schaffen – bis zur 77. Minute. Eine Ecke von Dominik Fitz landete perfekt auf Kopfhöhe von Verteidiger Tin Plavotic, der den Violetten die Erlösung bescherte – 1:0! Bis zum Schlusspfiff blieb es auch dabei.

FK Austria Wien - TSV Hartberg Endstand 1:0 (0:0)



Wien, Generali-Arena, 12.748, SR Altmann.

Tor: 1:0 (78.) Plavotic

Austria: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Barry (66. Gruber), Fischer, Perez Vinlöf (66. Guenouche) - Fitz - Prelec (74. Raguz), Malone (89. Wustinger)

Hartberg: Sallinger - Heil, Wilfinger, Komposch, Pfeifer - Kainz, Markus, Diarra (74. Demir) - Prokop (79. Fillafer), Mijic (46. Hoffmann), Avdijaj (79. Karamatic)