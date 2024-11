1:1 - Schopp-LASK erkämpft Punkt gegen Hartberg

Beim Wiedersehen von LASK-Coach Markus Schopp mit Hartberg kommt es in einem packenden Bundesliga-Spiel zu einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Club hat für LASK-Trainer Markus Schopp nicht den erhofften Heimsieg gebracht. Die Linzer mussten sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen TSV Hartberg mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Der TSV, von dem Schopp Anfang September nach Linz gewechselt war, liegt damit weiter zwei Punkte vor den Athletikern auf Rang sechs.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



In der zu Beginn teilweise hart geführten Partie war der LASK in der ersten Hälfte die klar spielbestimmende Elf, in Führung ging aber Hartberg unmittelbar vor der Pause durch Patrik Mijic (45.+2). Kurz nach Seitenwechsel gelang den Linzern durch Hrvoje Smolcic der Ausgleich (48.). Die Oberösterreicher müssen damit weiter auf ihren 400. Sieg in der Bundesliga warten.

Es war zunächst fast nur der LASK, der für Torszenen sorgte. Ein Kopfball von Robert Zulj ging daneben (2.), danach patzte Torhüter Raphael Sallinger zweimal, aber ohne Folgen. Zunächst servierte der TSV-Schlussmann Zulj am Strafraum den Ball, der LASK-Kapitän konnte die Auflage nicht verwerten (6.). Eine Minute später schlug Sallinger über den Ball, der am Tor vorbei kullerte.

LASK überlegen

Auch danach waren die Heimischen am Drücker, Florian Flecker scheiterte bei der nächsten großen Chance an Sallinger (25.). Hartberg kam nur selten in den gegnerischen Strafraum, kurz vor Halbzeit aber entscheidend. Mijic hatte nach Vorlage von Dominik Prokop das leere Tor vor sich und musste nur noch zu seinem sechsten Saisontreffer einschieben (45.+2).

Bald nach Wiederbeginn glich der LASK mit einem Standard aus. Nach einem Zulj-Eckball setzte sich Smolcic gegen mehrere Hartberger durch und köpfelte zum 1:1 ein (48.). Die Partie wurde nun lebhafter. Donis Avdijaj hatte zweimal die neuerliche Führung für Hartberg auf dem Fuß (54., 61.). Die Linzer vergaben zwei Matchbälle. In der 63. Minute scheiterte Filip Stojkovic, als er völlig frei am langen Pfosten den Ball nach einer Flanke nicht aufs Tor brachte. Einen Schuss von Adil Taoui klärte Verteidiger Fabian Wilfinger auf der Linie (89.).

Hartberg setzte damit die starke Serie seit dem Trainerwechsel fort. Unter Schopp-Nachfolger Manfred Schmid holte der TSV in sechs Spielen vier Siege und ein Remis.

Zahlen & Fakten zum Spiel

LASK - TSV Hartberg 1:1 (0:1)

Raiffeisen Arena

Schiedsrichter: Hameter

Tore: 0:1 Mijic (45.+1),1:1 Smolcic (48.)

Gelbe Karten: Bello, Bogarde bzw. Prokop, Karamatic, Diarra

LASK: Siebenhandl - Stojkovic, Ziereis, Smolcic (65. Talovierov), Bello - B. Jovicic (82. Taoui), Bogarde - Horvath, Zulj, Flecker (60. Berisha) - Entrup (65. Ljubicic)

Hartberg: Sallinger - Wilfinger, Komposch, Karamatic - Heil, Kainz, Markus, Pfeifer - Avdijaj (85. Fillafer), Mijic (68. Schwarz), Prokop (68. Diarra)