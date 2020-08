Admira trennt sich von Baumeister

Ernst Baumeister ist nicht mehr Sportdirektor von der Admira- Südstädter und Buameister beenden Zusammenarbeit.

Überraschung bei der Admira! Die Südstädter und Sportdirektor Ernst Baumeister beenden ihre Zusammenarbeit nach kurzer Zeit wieder. Nach Erreichen des Klassenerhalts habe es in zahlreichen Gesprächen über die künftige sportliche Perspektive und Ausrichtung unterschiedliche Vorstellungen ergeben, so die Begründung der Admira.

"Wichtig und festzuhalten ist, dass wir mit Ernst stets offen und ehrlich umgegangen sind. Dies ist – nicht nur aufgrund seiner Verdienste für die Admira in den letzten Jahren – eine Selbstverständlichkeit. Jedoch waren wir, was im Sport immer vorkommen kann, unterschiedlicher Auffassung für die Zukunft. Ernst bleibt ein Freund der Admira", so CEO Thomas Drabek.

Baumeister hatte sein Amt erst Anfang Juni angetreten.