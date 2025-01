Hinteregger debütiert für Klagenfurt – Sieg und Alu-Treffer!

Gelungener Einstand für Martin Hinteregger bei Austria Klagenfurt: Der 32-Jährige feierte am Sonntag beim 3:1-Testspielsieg gegen NK Brinje Grosuplje sein Debüt und traf beinahe selbst.

Martin Hinteregger hat seine Rückkehr auf den Fußballplatz gefeiert. Der 32-Jährige gab am Sonntag im Testspiel gegen den slowenischen Zweitliga-Fünften NK Brinje Grosuplje sein Debüt für Austria Klagenfurt. Auf der Sportanlage in Moosburg stand Hinteregger in der Startelf von Trainer Peter Pacult und spielte bis zur Pause in der Innenverteidigung.

Fast ein Traumstart

Hinteregger hätte seinen Einstand beinahe mit einem Tor gekrönt: Bereits in der 5. Minute landete sein Kopfball an der Stange. Zur Pause wurde der Ex-ÖFB-Teamspieler ausgewechselt, nachdem er eine solide Leistung in der Defensive gezeigt hatte.

Wernitznig führt Klagenfurt zum Sieg

Die Tore für Klagenfurt fielen erst nach dem Seitenwechsel. Kosmas Gkezos erzielte die Führung, bevor Christopher Wernitznig mit zwei Treffern den 3:1-Endstand sicherte. Für die Kärntner war es ein gelungener Testspielauftakt in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde.

Weitere Tests vor dem Trainingslager

Am Dienstag trifft Klagenfurt in einem weiteren Testspiel auf SGA Sirnitz, Hintereggers Heimatclub. Danach geht es am Samstag ins Trainingslager nach Malta, wo die Mannschaft die Grundlage für den Bundesliga-Restart legen will.