Mega-Hype um Hinteregger-Trikot in Deutschland

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler löst nicht nur in Kärnten einen Hype aus.

Die neue Nummer 13 der Klagenfurter Austria zog beim heutigen Training alle Blicke auf sich. Kein Wunder: Mit der Verpflichtung von Martin Hinteregger ist den Kärntnern ein echter Transfer-Coup gelungen.

Bestellungen aus Deutschland

Zum Vergleich: Normalerweise verirren sich beim Trainingsplatz neben der Wörthersee-Arena nur eine Handvoll Kiebitze um der Mannschaft von Peter Pacult auf die Beine zu schauen. Heute reiste extra ein TV-Team aus Wien an, um Hinteregger bei seinem Sensations-Comeback live zu begleiten. "Das alles zeigt, welche Strahlkraft dieser Transfer hat“, zeigte sich Austria-Geschäftsführer Peer Jaekel zufrieden.

Fakt ist: Hinteregger ist der erste ehemalige Europa-League-Sieger der für den Kärntner Bundesligisten aufläuft. Diese Tatsache dürften auch die Fans von Hintis Ex-Klubs Eintracht Frankfurt nicht entgangen sein. Grund: Das Hinteregger-Triktot ist online der Verkaufsschlager. So musste der "Beflocker" aufgrund der Bestellungen aus Deutschland eine Nachschicht einlegen. Jaekel: "Die Eintracht-Fans haben ihn nicht vergessen. Die Hinti-Army lebt."

"Fühlt sich richtig gut an"

Und was sagte Hinteregger nach seinem ersten Training für die Austria? „Es fühlt sich richtig gut an, wieder am Platz zu stehen. Ich freue mich darauf, in den nächsten Tagen meine Mitspieler immer besser kennenzulernen, wie sie denken, wie sie sich in der Kabine geben, um positiven Einfluss nehmen und ihnen am besten helfen zu können". Bis zum ersten Bundesliga-Einsatz muss sich Hinteregger noch gedulden, denn spielberechtigt ist erst ab dem 1. Jänner.