Verkündet Austria Klagenfurt heute den Hinteregger-Sensations-Deal?

Die Gerüchteküche brodelt: Plant der 67-fache Ex-ÖFB-Spieler Martin Hinteregger ein spektakuläres Comeback in der Bundesliga? Am Montagmorgen sorgte diese Nachricht für reichlich Wirbel. Ob wirklich etwas dran ist, will Austria Klagenfurt noch heute offiziell verkünden.

Nach dem Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt 2022 nahm Martin Hinteregger den Fuß vom Gaspedal und ließ sich als Spielertrainer bei seinem Heimatverein SGA Sirnitz in der Kärntner Unterliga nieder. Doch jetzt, zwei Jahre später, soll der 32-Jährige laut mehreren Medienberichten kurz davor stehen, ein Sensations-Comeback in der Bundesliga zu feiern – und das bei Austria Klagenfurt! Die Kärntner, aktuell Neunter der Liga, sollen in intensiven Verhandlungen mit dem ehemaligen Eintracht-Star stehen. Klagenfurt will sich heute äußern Die Zeichen für einen Wechsel des Verteidigers verdichten sich. Der 67-fache Ex-ÖFB-Spieler könnte allerdings erst zur Winterpause, daher ab dem 1. Jänner, in den Klagenfurter Kader wechseln, da er derzeit noch für Sirnitz auf dem Platz steht. Besonders brisant: Mit den Ausfällen von Thorsten Mahrer und Jannik Robatsch hat Trainer Peter Pacult momentan nur zwei fitten Innenverteidiger im Kader – ein perfektes Szenario für ein Hinti-Comeback in der Bundesliga. Wie oe24 erfahren hat, könnte heute bereits ein offizielles Statement von Austria Klagenfurt folgen. Wird Hinteregger wirklich wieder das Profi-Trikot überstreifen? Es bleibt spannend!