Austria plant gegen Hartberg Heimsieg ein

Die Wiener Austria steht in der Fußball-Bundesliga vor entscheidenden Wochen im Kampf um die Meisterrunde. Derzeit liegen die "Veilchen" mit Platz sechs knapp über dem Strich, die Verfolger sitzen jedoch dicht im Nacken.

Im Heimspiel am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen den Vorletzten TSV Hartberg sind bei der Austria drei Punkte fest eingeplant, um dem "Ziel Platz sechs", welches Neo-Trainer Michael Wimmer ausgab, ein Stück näher zu kommen.

Die jüngsten fünf Duelle mit Hartberg gestalteten die Veilchen stets erfolgreich. Die Marschroute für die kommende Begegnung ist daher klar definiert. "Wir wollen das Heimspiel gewinnen", betonte Wimmer. Unterschätzt werden die Steirer am Verteilerkreis aber keinesfalls. "Mit Hartberg wartet ein Gegner in aufsteigender Form. Sie sind laufstark und spielen sehr intensiv", analysierte der 42-jährige Deutsche vor seinem dritten Pflichtspiel als Austria-Coach.

Austria mit knackigem Restprogramm

Die unglückliche 0:1-Niederlage vergangene Woche in Lustenau, bei der die Wiener vor allem im zweiten Abschnitt zahlreiche Hochkaräter vergaben, wurde unter der Woche analysiert und aufgearbeitet. Mit der Einstellung und der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich Wimmer durchaus zufrieden, dennoch "müssen wir noch frecher und zielstrebiger nach vorne spielen", sagte er.

Die Ausgangsposition vier Runden vor der Punkteteilung ist klar. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Klagenfurt und Lustenau, mit drei Zählern Rückstand lauert der WAC. Das Restprogramm der "Veilchen" hat es durchaus in sich. Nach dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht Ried nächste Woche warten mit Sturm Graz und Rapid Wien zwei Mannschaften, die in der Tabelle über der Austria angesiedelt sind.

Weiterhin zu kämpfen haben die "Veilchen" mit einer Verletztenliste von acht Spielern, trotzdem gab es in dieser Hinsicht auch erfreuliche Nachrichten. Kapitän Lukas Mühl dürfte im Duell mit Hartberg erstmals seit Anfang Oktober in die Startelf zurückkehren. Der 26-jährige Deutsche fehlte der Austria gegen Ende der Herbstsaison aufgrund von Leistenproblemen, in den letzten beiden Spielen saß er jeweils auf der Bank. "Lukas hat diese Woche sehr gut trainiert, wenn er das okay gibt, wird er starten. Er ist unser Kapitän", betonte Wimmer. Über einen Einsatz des zuletzt erkrankten Andreas Gruber wird nach dem Abschlusstraining entschieden, die Tendenz gehe aber in eine positive Richtung.

Schopp fordert Punkte

Hartberg befindet sich indes punktgleich mit Ried auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit der Leistung bei der 1:2-Derby-Niederlage gegen Sturm war Trainer Markus Schopp nicht unzufrieden, für couragierte Auftritte will er aber auch die nötigen Zähler einfahren. Das Duell gegen die Wiener Austria bringe zudem eine sehr spannende Ausgangsposition mit sich. "Wir treffen auf einen Gegner, der Punkte braucht, um in der Meistergruppe dabei zu sein. Wir möchten aber auch Punkte sammeln", betonte der Rückkehrer auf die Trainerbank des TSV.

Personell kann Schopp für das Gastspiel in Wien aus dem Vollen schöpfen. Es habe sich ein guter Konkurrenzkampf entwickelt, der es richtig schwer mache, Entscheidungen zu treffen, betonte der Coach mit Blick auf die Startaufstellung. Die vielen Ausfälle beim Gegner spielten in der Vorbereitung der Steirer keine Rolle. "Sie ändern nichts an unserer Grundidee", sagte Schopp.

Mögliche Aufstellungen, 19. Bundesliga-Runde:

FK Austria Wien - TSV Hartberg

Wien, Generali-Arena, 17 Uhr, SR Gishamer

Austria: Früchtl - Handl, Mühl, Martins - Ranftl, Braunöder, Jukic, Polster - Fischer, Dovedan - Tabakovic

Es fehlen: Fitz (Bauchmuskelfaserriss), Holland (muskuläre Probleme), Teigl (Knochenmarködem), Galvao, Raguz (beide Reha) Huskovic, El Sheiwi, Wustinger (alle Kreuzband)

Fraglich: Gruber

Hartberg: Sallinger - M. Horvat, Rotter, Karamarko, Pfeifer - Kainz, Heil - Frieser, Fadinger, Avdijaj - Tadic

Keine Ausfälle