Dragovic vor Rückkehr zur Austria

Die Rückkehr von Aleksandar Dragovic zur Wiener Austria steht unmittelbar bevor.

Der 100-fache ÖFB-Teamspieler soll laut APA-Informationen am Montag einen Medizincheck bei seinem Stammclub absolviert haben. Laut Medienberichten dürfte auch ein Dreijahresvertrag bereits unterschrieben sein. Am Dienstag (13.00 Uhr) steht eine Austria-Pressekonferenz mit u.a. Sportvorstand Jürgen Werner auf dem Programm, in der der 33-jährige Verteidiger als Neuzugang präsentiert werden könnte.

Dragovic hatte die Austria Anfang 2011 verlassen und ist im Ausland neunmal Meister geworden. Als einzigem Österreicher ist dies David Alaba öfter gelungen. Sein bisher letztes Länderspiel hat Dragovic im März 2022 gegen Schottland absolviert. Unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kam der Defensivmann nicht mehr zum Zug. Nach drei Meistertiteln in drei Jahren hatte Dragovic per Saisonende seinen Vertrag bei Roter Stern Belgrad auslaufen lassen und seither eine Rückkehr nach Wien angestrebt.

Über das Wochenende dürften nur noch Vertragsdetails zu klären und der Medizincheck ausständig gewesen sein. Die Wiener starten am Sonntag (17.00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz in die Bundesliga-Saison. Davor steht am Mittwoch (20.30 Uhr) das Rückspiel der Conference-League-Qualifikation gegen Ilves Tampere auf dem Programm, in dem die Favoritner ein 1:2 aus Finnland aufholen müssen. Die Pressekonferenz Dienstagmittag ist als Vorschau angesetzt, könnte aber ein größeres Nebenthema erhalten.