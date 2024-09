Krisen-Duell: Austria Wien empfängt Sturm Graz

Wenige Tage nach der Derby-Schande gegen Stadtrivalen Rapid will die Wiener Austria wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen.

Doch bevor es am Samstag zu Serienmeister Salzburg geht, empfangen die Veilchen heute (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Nachtragsspiel der 6. Bundesliga-Runde Double-Champion Sturm Graz in der Generali-Arena. Trainer Stephan Helm äußerte sich optimistisch: „Wir haben uns bereits vor dem Derby intensiv auf Sturm vorbereitet und gehen mit großen Erwartungen in die Partie.“

Helm nach Derby-Eklat ziemlich gelassen

Das Hochwasser-Chaos vor zwei Wochen hatte die Durchführung des mit Spannung erwarteten Krachers unmöglich gemacht. Seitdem läuft es aber sowohl für die Austria, die im Derby eine 1:2-Niederlage kassierte, als auch für Sturm nicht mehr rund.

Die Truppe von Christian Ilzer musste sich bei der Rückkehr in die Königsklasse einer bitteren 1:2-Pleite gegen Stade Brest beugen und setzte ihre Talfahrt am vergangenen Wochenende mit einer schmerzhaften 0:3-Klatsche gegen den WAC fort. Zudem müssen die Blackies mehrere Wochen auf Abwehr-Boss Gregory Wüthrich verzichten. Der Schweizer zog sich gegen Brest eine Kapsel-Band-Verletzung zu. Die Favoritenrolle sieht Helm dennoch bei den Steirern: „Wir sind gerüstet. Sturm Graz und Christian Ilzer machen unglaublich gute Arbeit, man muss den Hut vor ihnen ziehen.

Nichtsdestotrotz sehe ich uns richtig stabil.“ Über die emotionalen Nachwirkungen der Derby-Geschehnisse zeigt sich der 41-Jährige gelassen: „Wir haben das alles kaum mitbekommen, waren in der Kabine. Deshalb haben wir eine gewisse emotionale Distanz dazu. Es ist unfassbar schade, was passiert ist. Das hatte mit sportlicher Rivalität nichts mehr zu tun. Ich glaube aber nicht, dass es innerhalb der Mannschaft emotional nachschwingt.“

Sturm jagt Spitze und neuen Vereinsrekord

Für Sturm geht es in der Bundeshauptstadt aber nicht nur darum, auf die Siegerstraße zurückzukehren, sondern auch Rapid von der Tabellenspitze zu stürzen und einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Noch nie gewannen die Schwarz-Weißen mehr als drei Auswärtsspiele in Folge. Ein Dreier in Favoriten wäre historisch.