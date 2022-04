Bullen-Hit gegen Rapid in Afrika zu sehen

Red Bull Salzburg sichert sich die Liga-Rechte für Livestreams in Subsahara-Afrika. Fans von Mo Camara & Co. können so die in ihren Heimatländern die Daumen drücken.

Bundesliga schauen in Afrika? In Zukunft kein Problem mehr! Red Bull Salzburg sichert sich die Livestream-Rechte für die Übertragung in Subsahara-Afrika. Damit können Fans von Mo Camara & Co. ihre Lieblinge zuhause anfeuern. Zur Region südlich der Sahara zählen 48 der 54 afrikanischen Staaten, also alle bis auf Marokko, Westsahara, Algerien, Tunesien, Libyen und Ägypten. Schon der Liga-Schlager am Sonntag um 17 Uhr gegen Rapid wird in Mali, Kamerun oder Nigeria übertragen. Die Spiele werden im englischen Kommentar auf der Vereinshomepage übertragen. Wir: ???????????? Salzburg

