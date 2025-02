BW Linz kämpft gegen WSG um Meistergruppen-Platz

Für BW Linz gilt es im Endspurt vor der Punkteteilung noch so viele Zähler mitzunehmen wie möglich. So auch am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky) gegen die WSG Tirol.

Noch drei Spiele dann müssen sich die Top sechs der Bundesliga von der unteren Hälfte der Tabelle trennen. Bei der Spaltung in Meister- und Qualigruppe hoffen die zwölf Teams es in erstere zu schaffen. Für Teams wie Schlusslicht Altach ist dieser Traum bereits geplatzt, andere wiederum dürfen noch weiterhin hoffen. Auch für den Siebten der Tabelle, BW Linz, lebt diese Chance noch weiter. Umso wichtiger ist es für die Linzer deshalb am Sonntag (ab 14.30 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen die WSG Tirol zu triumphieren.

Keine Niederlage für WSG seit drei Partien

Die WSG Tirol verlor nur zwei der 17 Pflichtspiele gegen den FC Blau-Weiß Linz – darunter aber das letzte Auswärtsspiel im Mai 2024 (2:3). Beide Pflichtspielsiege gegen die WSG holten die Linzer in der ADMIRAL Bundesliga.

Die WSG Tirol steht nach 19 Spielen bei 19 Punkten – acht mehr als nach 19 Spielen der Vorsaison (11), damals gab es den 19. Punkt erst in der 25. Runde. Die WSG punktete in 11 der ersten 19 Spiele, in der gesamten Vorsaison in der ADMIRAL Bundesliga punkteten die Tiroler 12-mal.

Die WSG Tirol ist in der ADMIRAL Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen (3U) – erstmals so lange in dieser Saison. Vier BL-Spiele ohne Niederlage in Folge gab es für die Tiroler zuletzt im März/April 2024.

Die WSG Tirol erzielte beim 3:3 gegen den RZ Pellets WAC zum erst dritten Mal in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga drei Tore einem Spiel, zwei Spiele mit drei oder mehr erzielten Toren in Folge gab es für die Tiroler zuletzt im Oktober 2022 (sogar 3 Spiele).

LASK kämpft um Meistergruppen-Platz

Der FC Blau-Weiß Linz stand nur nach fünf der 19 Spieltage in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga nicht in den Top 6 und nach zwei Spieltagen in Folge nur nach dem 11. (7.) und 12. (8.) Spieltag nicht in den Top 6 der Tabelle. Mit 24 Punkten holten die Linzer fünf Punkte mehr als nach 19 Spielen der Vorsaison.