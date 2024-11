Das sagen Klauß & Pacult zum Rapid-Klagenfurt-Duell

Rapid jubelte im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt über einen 2:0-Sieg. Nun meldeten sich die Trainer der beiden Teams, Robert Klauß (Rapid) und Peter Pacult (Klagenfurt) zu Wort.

Premiere in der Bundesliga! Schiedsrichter Stefan Ebner wurde für das gestrige Liga-Duell zwischen Rapid Wien und Austria Klagenfurt mit einer sogenannten Ref-Cam ausgestattet. Was die Spezialkamera an diesem Abend dokumentiert hat, ist ein 2:0-Triumph der Hütteldorfer. Damit bleibt Rapid dank Stürmer-Star Guido Burgstaller (11.) und Louis Schaub (23.) weiterhin Tabellenzweiter, drei Punkte hinter Meister Sturm Graz.

Pacult: "Haben komplette Hälfte hergeschenkt."

Coach Robert Klauß ist mit der Leistung seiner Rapidler durchaus zufrieden: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel. Zum Abschluss einer intensiven Phase einen Heimsieg zu feiern, tut uns gut vor der Pause. Ich glaube, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben mit schön herausgespielten Toren", erklärte der Deutsche. "In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir müde sind. Wir haben dem Gegner mehr den Ball überlassen, ohne wirklich in Gefahr zu geraten. Es hat in Summe aber gepasst."

Auch Klagenfurts Peter Pacult meldete sich nach der Niederlage seiner Mannschaft zu Wort. "Der Sieg von Rapid geht in Ordnung. Sie haben das Spiel so begonnen, wie ich es der Mannschaft prophezeit habe. Das Enttäuschende ist, dass wir den Kampf in der ersten Halbzeit nicht angenommen haben und dadurch relativ schnell in Rückstand geraten sind", meinte der Ex-Rapid-Trainer enttäuscht. "Wir hatten ein schlechtes Defensivverhalten. Wir waren in der ersten Hälfte fast nicht präsent. Es war das Enttäuschende, dass wir wieder einmal eine komplette Hälfte hergeschenkt haben. Zweite Halbzeit war dann okay, da haben wir endlich gezeigt, dass wir Fußballspielen können und dass wir auch Fußballspielen wollen."