Der 28-Jährige wechselt vom WAC nach Wattens.

Florian Rieder kehrt zur WSG Tirol zurück. Der Fußball-Bundesligist gab am Donnerstag die Verpflichtung des 28-jährigen Offensivspielers bekannt, der bereits von 2019 bis 2021 in Tirol unter Vertrag war. Rieder war zuletzt beim WAC engagiert. "Ich bin glücklich, wieder bei der WSG und somit in der Heimat zu sein. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit", wurde Rieder in einer Aussendung zitiert.