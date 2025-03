Grazer Derby: Anpfiff verzögert sich nach Schock auf der Tribüne

Eigentlich sollte am Sonntag um 17 Uhr die vorletzte Bundesliga-Runde vor der Punkteteilung zeitgleich an den Start gehen. In fünf von sechs Partien lief es auch nach Plan – nur im Grazer Derby gab es einen unerwarteten Vorfall auf der Tribüne, der den Anpfiff verzögerte.

In Graz wurde der Anpfiff aufgrund eines dramatischen Vorfalls auf der Tribüne um 15 Minuten verschoben. Ein Fan musste reanimiert werden, bevor das Spiel um 17:15 Uhr endlich begann. Auch in Hartberg gab es kurz vor dem Anpfiff Aufregung: Einige Rapid-Fans standen auf der Laufbahn zwischen Platz und Auswärtssektor. Zuvor hatten Hütteldorfer Anhänger sogar Gegenstände auf Polizeibeamte geworfen.