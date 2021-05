Hartberg kämpft um das Play-off

Hartberg kann am Samstag mit einem Heimsieg gegen die Admira das Play-off fixieren.

Im Vorjahr durfte Hartberg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Europacup-Luft schnuppern – da will man heuer wieder hin. Zwar haben die Steirer nach dem 1:3 bei der Austria den Sieg in der Quali-Runde nicht mehr in eigener Hand, dennoch kann heute das Europacup-Play-off fix werden. Mit einem Heimsieg am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen die Admira oder einem Patzer von Ried.

Gegen Admira gewann man alle 3 Saisonduelle

Coach Markus Schopp weiß vor dem heutigen Heimspiel: „Die Eintrittskarte für das Play-off-Spiel Siebenter gegen Achter liegt bereit.“ Dafür bedarf es gegen die Admira, die mit einem Sieg den Klassenerhalt fixieren kann, aber eine deutliche Steigerung gegenüber der Pleite bei der Austria. „Da waren wir vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht da“, ärgerte sich Keeper Rene Swete. Stark: Gegen die Admira gewann man die letzten drei Duelle.