Mitten in der Euphorie nach dem 3:0 beim WAC stürmte die Hartberg-Präsidentin zu den mitgereisten Fans und schmiss eine Runde.

Die 66. Minute in Wolfsberg. Hartbergs Maximilian Endrup hat soeben das Tor zum 3:0 geschossen, da stürmt Präsidentin Brigitte Annerl zum Gäste-Fanblock, winkt ihre Anhänger zu sich und zählt drei Hunderter runter. Der verdatterte Sky-Reporter: "Es schaut sehr danach aus, als würd's jetzt was zu trinken geben für die mitgereisten Hartberger Fans".

Wenige Augenblicke später erklärte die Präsidentin die kuriose Geldübergabe vorm TV-Mikro: "Es gibt eine Getränkeprämie. Die Tribüne war die ganze Zeit in der Sonne, die Fans haben sich das Wochenende Zeit genommen und sind in der brütenden Hitze gestanden. Da ist das Mindeste, was man tun kann, dass man ihnen ein Getränk zahlt." Mit dem Sieg habe das, so Annerl, nichts zu tun gehabt. "Wenn sie für uns getrommelt hätten, hätte ich das auch bei einer Niederlage getan." Annerls Zwischenbilanz vor der Länderspiel-Pause, die Hartberg deutlich über dem "Strich" verbringt: "Wir spielen einen traumhaften Fußball, und diesmal haben wir uns Gottseidank belohnt."