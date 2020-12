Hat der LASK das Zeug zum Meister?

Der LASK führt nach dem 3:0 gegen Ried die Liga an - Doch haben die Linzer das Zeug für den großen Meister-Coup?

Erstmals seit dem Ende des Grunddurchgangs der Vorsaison im vergangenen März steht der LASK wieder an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Mit dem 3:0-Heimsieg am Sonntag über die SV Ried zogen die Linzer um einen Punkt an Meister Red Bull Salzburg vorbei, der sich tags zuvor einen Umfaller gegen die Admira geleistet hatte. Auf euphorische Wortmeldungen wurde im Lager der Oberösterreicher jedoch verzichtet.

Trainer Dominik Thalhammer betonte, die Spitzenposition sei "nur eine Momentaufnahme. Es sind erst zehn Runden gespielt." Ähnlich äußerte sich Abwehrchef Gernot Trauner im Sky-Interview. "Es ist schön, hat aber aktuell wenig Aussagekraft. Es gibt keinen Grund, in Ekstase zu verfallen."

Bei aller Bescheidenheit ist Platz eins laut Thalhammer allerdings auch ein Beweis dafür, dass zuletzt viel richtig gemacht wurde. "Es ist ein Statement für die Entwicklung der Mannschaft", sagte der 50-Jährige und sprach von einem "Gefühl der Freude und Bestätigung".

LASK knackt Rieds Abwehrriegel

Mit besonderer Zufriedenheit nahm Thalhammer zur Kenntnis, dass man eine extrem defensiv eingestellte Mannschaft locker besiegte. "Wir sind mittlerweile in der Lage, auch gegen tiefstehende Gegner eine unglaubliche Spielkontrolle zu haben."

Zudem ging beim LASK trotz des kräftezehrenden 3:3 am Donnerstag in der Europa League gegen den Premier-League-Tabellenführer Tottenham der Fokus nicht verloren. "Es zeichnet Spitzenmannschaften aus, dass sie den Übergang von internationalen Spielen gegen absolute Top-Gegner in die Liga schaffen", resümierte Thalhammer.

Erfolgsrezept Beständigkeit

In der aktuellen Saison scheint es so als würde der LASK genügend Substanz für großen Taten verfügen. Der Kader wirkt ausgeglichen und ausreichend in der Breite, das Stadionprojekt ist im vollen Gange, mit den Juniors OÖ verfügen die Linzer über eine Nachwuchsschmiede im Stile von Salzburgs Liefering. Stürmer Mamadou Karamoko zeigte es am Donnerstag vor, als er den Ausgleichstreffer gegen Tottenham erzielte. Der 21-Jährige Franzose lief für die Oberösterreicher zuvor in der 2. Liga auf.

Die Beständigkeit im Schaffen und Handeln des LASK ist nicht zu übersehen. Doch reicht es auch am Ende für den Liga-Titel? Schon am Samstag wartet das Spitzen-Duell gegen die Bullen. Sollte der LASK gegen den direkten Konkurrenten gewinnen könnten die Linzer mit vier Punkten Vorsprung davon ziehen.

EL-Abschiedsspiel gegen Ludogorez

Doch zunächst gibt es noch ein Spiel in der Europa League zu bestreiten. Der letzte europäischen Auftritt für diese Saison am Donnerstag wird wohl eher weniger spannend - zum einen, weil der Gegner Ludogorez Rasgrad heißt, zum anderen, weil die Chance auf den Aufstieg ins Sechzehntelfinale bereits dahin ist. Daher dürfte Thalhammer rotieren, immerhin wartet am darauffolgenden Sonntag das Bundesliga-Spitzenspiel bei Red Bull Salzburg.

Für diese beiden Partien könnte Peter Michorl ausfallen. Der Mittelfeldspieler blieb gegen Ried wegen Muskelproblemen im Oberschenkel zur Pause in der Kabine. Auch hinter dem Einsatz des im Finish vom Platz getragenen Mamoudou Karamoko steht ein großes Fragezeichen.