Klagenfurt freut sich auf "Lieblingsgegner"

Die Statistik stempelt Austria Klagenfurt vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Blau-Weiß Linz zum klaren Favoriten.

Die Kärntner sind heute (ab 17 Uhr im sport24-Liveticker) gegen die Oberösterreicher seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und gewannen alle vier Partien vor eigenem Publikum gegen ihren "Lieblingsgegner", dem in den bisherigen zwei Oberhaus-Duellen mit der Elf von Peter Pacult zudem kein Tor gelang. Und doch spricht auch einiges für die Gäste - so etwa das 3:0 in der Vorwoche gegen Rapid.

Pacult lobt Gegner für Arbeit

Zum Saisonauftakt setzten sich die Blau-Weißen auch gegen die Wiener Austria durch, nicht zuletzt deshalb stehen sie nach vier Runden auf Tabellenplatz drei. Pacults Respekt vor den Oberösterreichern ist groß. "Sie haben sich gegenüber dem vorigen Jahr weiterentwickelt, das kommt auch nicht überraschend, denn Trainer Scheiblehner leistet hervorragende Arbeit", betonte Pacult.

Kleinigkeiten entscheiden

Ergebnisse der Vergangenheit interessieren den Wiener herzlich wenig, er geht von einer engen Partie aus. "Kleinigkeiten werden entscheiden. Es wird viel auf Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten ankommen. Außerdem müssen wir clever sein, um nicht in Konter zu laufen. Denn Blau-Weiß verteidigt gut und lebt von einem schnellen Umschaltspiel nach vorne", warnte Pacult.

Klagenfurt ist "schwere Nuss"

Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner sprach im Zusammenhang mit Austria Klagenfurt von einer "sehr schweren Nuss, die wir hier knacken müssen. Nichtsdestotrotz fahren wir mit sehr, sehr guten Ergebnissen sowie einer breiten Brust nach Klagenfurt und wollen auch dort auf Sieg spielen", kündigte Scheiblehner an.

SK Austria Klagenfurt - FC Blau-Weiß Linz (Klagenfurt, 28 Black Arena, 17.00 Uhr, SR Weinberger)



Klagenfurt: Knaller - Szerencsi, Gkezos, Robatsch - Straudi, Wernitznig, Koch, Cvetko, Kühn - Toshevski, Bobzien

Blau-Weiß: Vitek - Gölles, Maranda, Strauss - Anderson, S. Seidl, Pasic, Briedl, Pirkl - Goiginger, Ronivaldo