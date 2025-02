LASK kämpft im Linzer-Derby gegen BW an

BW Linz und der LASK treffen am Sonntag (17 Uhr, live Sky) im Linzer-Derby aufeinander.

Rechtzeitig vor dem richtungsweisenden Ligaauftakt gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) hat der LASK neuen Mut geschöpft. Der Cuperfolg über Salzburg machte den verkorksten Herbst vorerst vergessen und lieferte einen Moralschub vor dem Stahlstadt-Derby. Dort ist für die Athletiker zuhause verlieren verboten. Bei einer Niederlage droht BW als aktuell Sechster dem siebentplatzierten LASK auf sechs Punkte zu enteilen, die Meistergruppen-Teilnahme geriete ins Wackeln.

LASK besiegten zuletzt Bullen im Cup

"Es war sehr wichtig, positiv ins neue Jahr zu starten", betonte LASK-Tormann Tobias Lawal. Coach Markus Schopp bestätigte das. "Jedes Erfolgserlebnis gibt ein bisschen mehr Vertrauen und Lockerheit. Die Mannschaft ist fokussiert, sich beständig weiterzuentwickeln", meinte der Steirer, für den sich am Sonntag gewissermaßen ein Kreis schließt. Im September schoss Ronivaldo die Athletiker im ersten Spiel unter Schopp mit 0:1 k.o., richtig überzeugen konnte der LASK bis zur Winterpause nicht.

Der Kampfsieg über die Salzburger lässt die im Winter auf einigen Positionen veränderten Linzer nun auf eine Zeitenwende hoffen. "Viel mehr Selbstverständlichkeit und Entschlossenheit" bescheinigte Schopp seiner Truppe im Vergleich zum Spätsommer. Den 2:1-Sieg über die aktuell taumelnden Bullen in der Verlängerung müsse man zwar "richtig einordnen", der Erfolg hat freilich Lust auf mehr geweckt. "Wir wollen uns weiter belohnen", stellte Schopp klar und forderte angesichts der besonderen Derby-Stimmung: "Am Platz muss es knallen."

"Hervorragende Ausgangssituation" für Blau-Weiß

Ob Robert Zulj, der im Cup gegen Salzburg fehlte, in die Startelf zurückkehrt, bleibt abzuwarten. So wie Florian Flecker kehrte der entmachtete Kapitän aber ins Mannschaftstraining zurück. Das Duo steht Schopp damit ebenso zur Verfügung wie die erst am Donnerstag verpflichteten Offensivmänner Christoph Lang und Krystof Danek.

Blau-Weiß, das sich eigentlich nur mit der deutschen Köln-Leihe Elias Bakatukanda defensiv verstärkte, geht laut Trainer Gerald Scheiblehner mit "einer hervorragenden Ausgangssituation" in die Partie. Den Druck wolle man "positiv spüren. Wir haben das ganz große Ziel, das Derby zu gewinnen. Wir haben eine gute Chance, es wird ein 50:50-Spiel", betonte der Coach. Der jüngste Cupsieg habe dem Gegner freilich "in die Karten gespielt. Man hat gesehen, was sie spielen wollen", gab Scheiblehner an. "Wir wollen versuchen, ein paar Irritationen auszulösen."

Mögliche Aufstellung

LASK: Lawal - Jovicic, Ziereis, Smolcic, Bello - Safin, Coulibaly, Ljubic, Horvath - Adeniran, EntrupBlau-Weiß: Vitek - Strauss, Maranda, Moormann - Anderson, Diabate, Briedl, Pirkl - S. Seidl, Goiginger - Ronivaldo