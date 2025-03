LASK will gegen WSG weiße Weste bewahren

LASK ist im Frühjahr noch unbesiegt und hat in der vorletzten Runde vor der Punkteteilung die Meistergruppe fest im Visier! Mit einem Heimsieg am Sonntag (ab 17 Uhr, live auf Sky) gegen WSG Tirol will die Truppe von Trainer Markus Schopp einen weiteren Schritt Richtung Ziel machen.

Alles, was Sie über das Heimspiel der Linzer Athletiker gegen WSG Tirol am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Der LASK ist in der ADMIRAL Bundesliga seit vier Duellen gegen die WSG Tirol ungeschlagen und gewann drei davon – eine längere Serie hatten die Linzer Athletiker gegen die Tiroler nie. Erstmals traf der LASK in sechs BL-Duellen in Folge gegen die WSG Tirol.



Der LASK blieb in den ersten vier Frühjahrsspielen ungeschlagen (2S 2U), 2024 blieb der LASK in den ersten vier BL-Frühjahrsspielen noch sieglos (3U 1N). Der LASK holte in der ADMIRAL Bundesliga acht Punkte aus den ersten vier BL-Spielen im Frühjahr 2025 – nur der RZ Pellets WAC (10) mehr.



Der LASK gewann zwei BL-Spiele in Folge – zum dritten Mal unter Markus Schopp und nie mehr in Folge in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Drei BL-Siege in Folge gab es für die Linzer Athletiker zuletzt im Frühjahr 2024 – zwei der drei damals wie jetzt gegen den SK Rapid und SK Austria Klagenfurt.



Die WSG Tirol holte drei der vier Siege in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga in Auswärtsspielen. In den vergangenen vier BL-Auswärtsspielen traf die WSG immer – das gelang den Tirolern zuletzt 2022/23 (5 Auswärtsspiele in Folge mit Tor).



Der LASK gewann gegen den SK Austria Klagenfurt nach Rückstand und holte nach Rückständen 14 Punkte – sonst nur der FK Austria Wien so viele. Nach 0:1-Rückständen gewann der LASK bereits viermal – so oft wie zuletzt 2017/18 in einer gesamten Saison der ADMIRAL Bundesliga.