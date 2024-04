Grünes Licht: LASK erhält die Bundesliga-Lizenz

Das Protestkomitee der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat dem Protest des LASK in seiner heutigen Sitzung stattgegeben und die Lizenz für die Saison 2024/25 erteilt.

Die LASK Amateure OÖ erhalten ebenfalls die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga in der kommenden Saison. Weitere Proteste von Klubs, denen in erster Instanz keine Lizenz bzw. Zulassung für die Saison 2024/25 erteilt wurde, können noch bis zur Frist am Montag, den 22. April 2024 eingebracht werden. Die Entscheidungen des Protestkomitees werden in weiterer Folge bis 29. April 2024 getroffen.

+++ Mehr in Kürze +++