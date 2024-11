Wiener Austria will Siegesserie beim LASK ausbauen

Die Wiener Austria will ihre Siegesserie von sechs Spielen fortsetzen: Am Sonntag trifft das Team auf den heimstarken LASK in Linz. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte für die Meistergruppe.

Während der LASK die bittere 1:2-Niederlage gegen Borac Banja Luka in der Conference League verarbeiten muss, geht die Wiener Austria mit Rückenwind in das Sonntagsspiel (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Nach sechs Bundesliga-Siegen in Serie könnten die „Veilchen“ mit einem weiteren Erfolg in Linz ihre Ambitionen auf die Meistergruppe unterstreichen.

Für den LASK, der am Donnerstag in Bosnien nach einer frühen Roten Karte in Unterzahl spielte und spät die Führung aus der Hand gab, steht die Wiederherstellung des Selbstvertrauens im Vordergrund. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken“, erklärte Innenverteidiger Philipp Ziereis. „Wir spielen zuhause, das gibt uns Energie. Wir werden voll auf Sieg spielen.“

LASK will Heimstärke nutzen

Die Linzer haben sich zuletzt in der Liga mit Siegen gegen Salzburg und Altach gefestigt. Trainer Markus Schopp erwartet jedoch ein schwieriges Spiel gegen die formstarke Austria: „Das wird ein intensives Duell. Austria ist derzeit eine der stabilsten Mannschaften der Liga.“ Die Statistik spricht zumindest teilweise für den LASK: Seit dem Wiederaufstieg 2017 haben die Oberösterreicher nur eines der letzten zehn Heimspiele gegen die Wiener verloren.

Austria mit starker Defensive

Die Wiener Austria hingegen punktet aktuell vor allem mit einer stabilen Defensive um Routinier Aleksandar Dragovic. In den letzten sechs Spielen kassierte das Team von Trainer Stephan Helm nur zwei Gegentore. Dennoch bleibt die Mannschaft bescheiden. „Wir dürfen keinen Millimeter nachgeben“, mahnte Helm, der auf Dominik Fitz, seinen besten Assistgeber, verzichten muss. „Fitzi ist ein spezieller Spieler, aber wir finden eine Lösung“, zeigte sich Helm zuversichtlich.

Mögliche Aufstellungen

LASK - FK Austria Wien

Stadion: Linz, Raiffeisen Arena

SR: Ciochirca

LASK: Siebenhandl - Stojkovic, Ziereis, Smolcic, Bello - Bogarde, B. Jovicic - Horvath, Zulj, Flecker - Entrup

Es fehlen: Lawal (Muskelriss im Oberschenkel), Andrade, Usor (beide Kreuzbandriss), Pintor (Leisten-OP), Boateng

Austria: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Barry, Fischer, Perez Vinlöf - Gruber - Prelec, Malone

Es fehlen: Fitz (gesperrt), El Sheiwi (im Aufbautraining)

Bisheriges Saisonergebnis 2024/25: 1:2 (a)