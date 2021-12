Mourinho jagt Salzburgs "Mentalitätsmonster"

Salzburg-Star Rasmus Kristensen könnte schon bald in der Serie-A auflaufen - die AS Roma beschäftigt sich mit einem Winter-Tranfser.

So gut wie in jedem Transferfenster wird mit Star-Abgängen bei den Salzburgern spekuliert. So geschieht es auch in diesem Winter. Abwehrspezialist Rasmus Kristensen hat mit seinen konstant starken Leistungen einige internationale Bewunderer angelockt.

Die italienische "Il Tempo" berichtet nun, dass die AS Roma hinter den Diensten des Dänen her ist. Die Chancen, dass der Rechtsverteidiger bald unter Star-Coach José Mourinho aufläuft, stehen nicht schlecht. Die "Giallorossi" könnten nämlich schon im Winter von einer Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro Gebrauch machen. Im Sommer verlängerte der 24-Jährige seinen Vertrag überraschend bis 2025. Bei seiner Zustimmung könnte Kristensen jedoch in Zukunft für den italienischen Hauptstadtklub spielen - den "Bullen" wären die Hände gebunden.

Für die Mozartstädter wäre es ein herber Verlust. Der dänische Nationalspieler gilt als "Mentalitätsmonster", treibt seine Mitspieler regelmäßig an, führt seine Mannschaft gelegentlich als Kapitän aufs Feld und genießt bei den Fans ein hohes Standing.

Seit 2019 schnürt Kristensen die Schuhe für Salzburg. Für rund fünf Millionen Euro wechselte er von Ajax Amsterdam in die heimische Bundesliga. Seitdem trug der Außenverteidiger in 92 Pflichtspiele (12 Tore, 18 Assists) das RB-Trikot.