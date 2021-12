Marktwerte: Bullen sind Cash-Kaiser

Salzburg und seine Spieler krönen ihren starken Herbst mit Millionen-Zuwächsen.

In der Bundesliga und im Cup dominieren die Bullen seit Jahren, seit Kurzem mischen sie auch im Champions-League-Achtelfinale mit -Salzburg ist nicht mehr nur in Österreich eine große Nummer. Stichwort Zahlen: Auch da erleben die Bullen einen Höhenf lug. Das Winterupdate auf www.transfermarkt.at beschert Salzburg einen starken Aufschwung in Sachen Marktwerte.

Adeyemi wandelt auf den Spuren Haalands

Einen Aufschwung in rekordverdächtige Höhen. Denn im Herbst schraubte der Meister seinen Kaderwert um satte 46 Millionen auf 202 Millionen Euro in die Höhe. Eine heimische Bestmarke! In erster Linie haben die Mozartstädter dies ihrem Shootingstar Karim Adeyemi zu verdanken. Mit 15 Mio. Zuwachs weist er das größte Plus der gesamten Liga auf. Mit nun 35 Mio. Euro ist er auch der teuerste Bundesliga-Spieler. Steigt der Marktwert des 19-Jährigen weiter so rasant, könnte bald ein weiterer Rekord fallen: Erling Haaland war kurz vor seinem Wechsel zu Dortmund sogar 45 Mio. Euro wert.

Grüll und Aiwu sind bei Rapid größte Gewinner

Ein Blick in die Statistik spricht eine klare Sprache. Salzburger Spieler dominieren das Ranking der Herbst-Aufsteiger mit den größten Zuwächsen. In den Top 10 sind neun Bullen, in den Top 20 nur fünf Kicker, die nicht in der Mozartstadt spielen.

Einer davon ist Amar Dedic. Allerdings: Der Linksverteidiger vom WAC gehört ebenfalls Salzburg und ist nur ausgeliehen. Er schraubte seinen Preis um 1,5 Mio. auf 3 Mio. Euro hoch. Neben Dedic zeigte noch eine weitere Leihgabe auf. Giacomo Vrioni von Juventus schoss im Dress der WSG Tirol bisher elf Saisontore. Der Lohn: Er hat seinen Marktwert mehr als verdoppelt und ist nun 2 Mio. Euro wert.

Auch zwei junge Rapidler stechen heraus. Marco Grüll und Emanuel Aiwu spielten sich im Herbst in die grün-weiße Stammelf, steigerten sich um je eine Million Euro.