Neuzugänge in Klagenfurt und Ried

Die beiden Bundesligisten SV Ried und Austria Klagenfurt haben sich kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal verstärkt.

Sturm Graz hat Offensivspieler Luca Kronberger innerhalb der Fußball-Bundesliga an die SV Ried verliehen. Das gaben die Grazer am Mittwoch bekannt. Der 20-Jährige wird bis Saisonende für Ried auflaufen und nach Ablauf der Leihe wieder in die steirische Landeshauptstadt zurückkehren. Kronberger wechselte erst im Jänner von der Admira zu Sturm und absolvierte im Frühjahr acht Bundesliga-Spiele.

„Bei meinen Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich das Gefühl, dass ich in Ried gebraucht werde. Es war deshalb nicht so schwer, dass ich mich für Ried entscheide. Ich freue mich in Ried auf die Chance, Spielzeit in der Bundesliga zu bekommen und ich hoffe, dass ich dem Verein und der Mannschaft helfen kann “, sagt Luca Kronberger.

Auch Austria Klagenfurt hat noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Die Kärntner binden den niederländischen Nachwuchsnationalespieler Solomon Bonnah bis Juni 2025 an die Austria. Der 19-jährige kommt von RB Leipzig und durfte unter Ex-Trainer Jesse Marsch erste Erfahrungen in der deutschen Bundesliga und Champions League sammeln.

"Solomon ist ein junger, hungriger, ambitionierter Bursche, der auf der rechten Seite sowohl in der Abwehrkette als auch in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann. Er ist technisch stark und verfügt über brutale Geschwindigkeit", sagte Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport, über die 1,65 m große Neuverpflichtung. Am letzten Transfertag verliehen die Klagenfurter zudem Patrick Hasenhüttl (25), den Sohn von Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl, an den deutschen Drittligisten VfB Oldenburg.