Nullnummer zwischen BW Linz und Lustenau

Blau-Weiß Linz und die Lustenauer Austria haben sich am Samstag in der 11. Runde der Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt.

Die an Höhepunkten arme Partie endete in der oberösterreichischen Landeshauptstadt folgerichtig 0:0. Die Lustenauer schrieben nach sieben Niederlagen in Folge zumindest wieder einmal an, bleiben aber weiter in dieser Saison sieglos und mit drei Zählern Schlusslicht. Der Aufsteiger ist hingegen mit zehn Punkten vorerst Neunter.

Bei den Gästen aus dem Ländle stand Lukas Fridrikas in der Startelf, der Stürmer hatte seit Anfang September verletzungsbedingt gefehlt. Insgesamt nahm Coach Markus Mader zwei Wochen nach der 0:5-Heimpleite gegen den SK Rapid gleich vier Änderungen in der Startelf vor. Auch die Linzer waren nach dem 0:4 bei Austria Wien auf Wiedergutmachung aus, auf dem Spielfeld hatten beide Teams jedoch kaum zündende Ideen. Die 4.700 Zuschauer im Hofmann-Personal-Stadion bekamen in erster Linie Zweikämpfe und Fehlpässe geboten.

Wenig Chancen

Nach einer halben Stunde übernahm Blau-Weiß das Kommando, doch SCA-Schlussmann Domenik Schierl entschärfte Chancen von Conor Noß (34.), Alem Pasic (37.) und Simon Pirkl (42.). In der Nachspielzeit klingelte es im Tor der Linzer, nachdem Nikolai Baden Frederiksen aus einem Konter heraus getroffen hatte. Der 23-jährige Däne stand jedoch beim Zuspiel knapp im Abseits, Schiedsrichter Julian Weinberger verweigerte daher dem Tor zurecht die Anerkennung.

Auch in Hälfte zwei änderte sich zunächst wenig. Die Partie verlief weiter auf Augenhöhe und zwischen den Strafräumen, beide Abwehrreihen ließen kaum etwas anbrennen. Die Gastgeber erhöhten nach einer Stunde offensiv den Druck, doch es blieb bei einigen wenigen Schüssen aus der Distanz, die keinen zählbaren Erfolg brachten. Den Matchball vergab der eingewechselte Stefan Feiertag, dessen Schuss in letzter Sekunde von Darijo Grujcic geblockt wurde (91.).

Die Blau-Weißen von Trainer Gerald Scheiblehner haben am kommenden Samstag (17.00 Uhr) erneut Heimrecht, zu Gast ist der WAC. Die Lustenauer bestreiten zur gleichen Zeit ihr Heimspiel gegen den TSV Hartberg.



Fakten zum Spiel

FC Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau Endstand 0:0

Linz, Hofmann Personal Stadion, 4.700 Zuschauer, SR Weinberger.

Blau-Weiß: N. Schmid - Pasic (46. Haudum), Maranda, Strauss - Gölles (88. Schantl), Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo (76. Feiertag), Noß (61. S. Seidl)

Lustenau: Schierl - Gmeiner, Moltenis (84. Grujcic), Mätzler, Berger (80. J. Schmid)- Tiefenbach (81. Rhein), Grabher - Diaby, Surdanovic, Fridrikas (70. Bobzien) - Baden Frederiksen (85. Cisse)

Gelbe Karten: Pasic, Maranda, Pirkl bzw. Tiefenbach, Rhein