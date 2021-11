Rapid blamiert sich in der Bundesliga auch beim WAC – Kühbauer in der Kritik!

Herber Rückschlag für Rapid vor der Länderspielpause! Drei Tage nach der Europa-League-Pleite gegen Dinamo Zagreb (1:3) kassiert Rapid in der Liga eine klare 1:4-Niederlage beim WAC. Die Kärntner bauen ihre Siegesserie aus, während die Hütteldorfer weit hinter den Erwartungen bleiben.

Fountas & Stojkovic wieder von Beginn an

Im Vorfeld heißt es noch Aufatmen für Trainer Didi Kühbauer. Stürmer Taxi Fountas kehrte in die Startelf zurück. In der Abwehr meldete sich Stojkovic fit. Auer ersetzt Ullmann, dem Kühbauer nach eine Pause gönnte. In der 22. Minute schlugen die Hausherren erstmals zu. Der flinke Dieng zog über rechts durch und setzte Jasic perfekt in Szene (22.). Wenige Minuten fand die grün-weiße Abwehr bei einem WAC-Eckball keine Zuordnung – Gugganig erhöhte auf 2:0 (31.). Rapid schöpfte mit dem Anschlusstreffer durch Aiwu Hoffnung – 2:1 (33.). Vor der Pause lässt der pfeilschnelle Dieng Rapid-Goali Gartler nach einem Konter keine Chance – 3:1 (45+1.).

In der zweiten Hälfte blieb der WAC robuster, der Rekordmeister wurde regelrecht vorgeführt. In der 63. Minute erzielte Peretz die Entscheidung zum 4:1-Endstand. Rapid verliert mit der Niederlage den Anschluss an die Spitze – WAC schraubt sich hinter Salzburg auf Platz zwei. Und Trainer Didi Kühbauer muss sich in der Länderspielpause erneut den Kritikern stellen.