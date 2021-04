Rapid: Warten auf den Didi-Deal

Eigentlich schien alles angerichtet, doch der Kühbauer-Deal lässt auf sich warten.

Die Uhr tickt. "Ich würde mir das vor meinem Geburtstag wünschen", betonte Coach Didi Kühbauer angesprochen auf seine angekündigte Vertragsverlängerung. "Es wird in den nächsten Tagen passieren", meinte er zuletzt. Doch die Erfolgsmeldung blieb bis gestern aus. Dabei feiert Didi seinen 50. Geburtstag bereits am Sonntag, am 4. April.

Kühbauer soll derzeit noch zu viel Geld fordern

Insidern zufolge feilscht Kühbauer noch um mehr Geld. Und will von Sportboss Zoki Barisic eine klare Spielerphilosophie, erhofft sich Neuzugänge im Sommer, damit der Traum vom ersten Titel seit 2008 in der neuen Saison noch realistischer ist. Barisic ist aber keiner, der mit Geld während Corona ins Risiko geht. Das bewies der Abgang von Kapitän Stefan Schwab im Sommer.

Ab jetzt liegt der Fokus auf der Meistergruppe

Dass Barisic mit Kühbauer verlängern will, hat er bestätigt. Aber nicht zu allen Konditionen. Die Länderspielpause wurde für Gespräche genützt, aber für keine Einigung. Ab jetzt liegt der Fokus dann wieder am Sportlichen ...

Philipp Scheichl