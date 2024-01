Bullen stehen unmittelbar vor Daniliuc-Verpflichtung

Die Wintertransferzeit bei RB Salzburg ist bisher außergewöhnlich ruhig verlaufen - zumindest bis jetzt. Die Bullen wollen sich nun aber noch vor dem Deadline-Day am 6. Februar einen österreichischen Innenverteidiger aus der Serie A schnappen.

Und es handelt sich dabei nicht um Valentino Lazaro. Sondern um Salernitana-Kicker Flavius Daniliuc. Der 22-Jährige steht laut Transfer-Guru Fabrizio Romano unmittelbar vor einem Leihgeschäft in die Mozartstadt. Ob sich die Bullen auch eine Kaufoption sichern können, ist noch nicht bekannt. Bei einem tatsächlichen Wechsel würde der ÖFB-Legionär, der 2022 für für 5,8 Millionen Euro aus Nizza zu Salernitana wechselte, nach zwölf Jahren aber wieder nach Salzburg zurückkehren. Denn 2012 war Daniliuc mit elf Jahren bereits für drei Monate von Real Madrid an den FC Liefering verliehen worden.

ÖFB-Legionär wurde bei Bayern ausgebildet

Außer dieser kurzen Leihe war der Verteidiger in seiner bisherigen Karriere nur im Ausland aktiv. So wurde der ÖFB-Legionär neben seiner Zeit im Jugendteam von Real Madrid vor allem beim FC Bayern München ausgebildet. Danach folgten Nizza und Salernitana. Beim Serie-A-Klub, die aktuell auf dem letzten Tabellenplatz liegen, spielte Daniliuc in der laufenden Saison aber eine eher untergeordnete Rolle.