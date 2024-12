Ist Red Bull "Klopp verflucht"?

In Lepizig und Salzburg herrscht Alarmstufe Rot.

Am 9. Oktober überraschte Red Bull die Fußball-Welt mit der Ankündigung: Jürgen Klopp wird neuer "Head of Global Soccer". Das Echo auf den Mega-Transfer war enorm. Auf der einen Seite gab es international viel Lob für den Coup, aber es mischten sich auch kritische Stimmen in den allgemeinen Jubelchor.

Klopp verteidigt Wechsel

Im Podcast ""Einfach mal Luppen" der Brüder Toni und Felix Kroos verteidigte Klopp seinen Wechsel vom FC Liverpool zu den Roten Bullen so: "Es war immer klar, also für mich klar, dass ich nicht gar nichts machen werde. Und da kam die Geschichte Red Bull aufs Tableau. Also für mich ist es überragend, muss ich ehrlich sagen".

Lob von RB-Boss Mintzlaff

Maßgeblich verantwortlich für den Klopp-Deal ist nicht zuletzt Red-Bull-Konzern-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. "Wir sind sehr stolz auf diese herausragende und sicherlich stärkste Verpflichtung in Red Bulls Fußball-Geschichte", sagte der frühere Vorstandschef von RB Leipzig, der in der Vergangenheit auch den Posten des "Head of Global Soccer" bei Red Bull bekleidete.

Klopp-Co-Trainer angezählt

Doch drei Monate später ist der Hype um den neuen Star, der offiziell am 1. Jänner 2025 seinen Job antritt, längst verflogen. Grund: Seit dem Transfer-Hammer im Oktober stecken RB Salzburg und RB Leipzig in der Mega-Krise. Die Salzburger gewannen gar von zehn Spielen nur drei Spiele. Trainer Pep Lijnders, zuletzt unter Klopp in Liverpool-Co-Trainer, steht vor dem Aus.

Leipzig kassiert 1:5-Niederlage

Nicht weniger dramatisch ist die Situation in Leipzig: Auch dort sitzt mit Marco Rose ein Klopp-Intimus auf der Trainerbank. Doch die Frage ist wie lange noch? Am Wochenende kassierte man ein 1:5 gegen Wolfsburg. Ähnlich wie die Salzburger konnte die Rose-Truppe seit dem Klopp-Transfer nur drei Siege in zehn Spielen holen. Manche RB-Fans sprechen bereits von einem "Klopp-Fluch".