Salzburgs Bundesligaspiel gegen Klagenfurt abgesagt

Heimspiel von Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt witterungsbedingt abgesagt

Das für morgen geplante Spiel des FC Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga wurde aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen abgesagt.

Lesen Sie auch Salzburg muss gegen Klagenfurt zurückschlagen Serienmeister Red Bull Salzburg darf sich im Kampf um die Meisterschaft keinen weiteren Patzer erlauben.

Eine kurzfristige Überprüfung des Spielfelds durch die Österreichische Fußball-Bundesliga am heutigen Nachmittag ergab, dass der Platz in der Red Bull Arena aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage unbespielbar ist. Die Prognosen kündigen weiteren Niederschlag an, sodass keine Besserung zu erwarten ist. Das Spiel wird auf einen späteren Termin verschoben. Die Gültigkeit der bereits erworbenen Tickets bleibt bestehen. Der neue Spieltermin wird von der Bundesliga noch bekannt gegeben.