Transferwirbel bei den Bullen

Bevor sich das Transferfenster in der österreichischen Bundesliga schließt (5. September) dürfte es im Kader von RB Salzburg noch die ein oder andere Änderung geben.

Mit der Qualifikation für die Champions League schrieb Vizemeister RB Salzburg am Mittwoch Abend Geschichte - denn erstmals stehen zwei österreichische Klubs in der Königsklasse (Double-Sieger Sturm Graz ist ebenfalls qualifiziert). Doch abseits der Euphorie über den neuen Meilenstein, scheint sich bei den Bullen auch im Kader noch etwas zu tun.

Vize-Kapitän soll nach Italien

Denn nach Informationen von "TuttoMercatoWeb" soll ein Klub der italienischen Serie A schon seit längerer Zeit an Rechtsverteidiger Amar Dedic interessiert sein. Die SSC Napoli soll den 22-jährigen als Starter zur Verstärkung in der Defensive benötigen, hat mit dem Bosnier sogar schon alle Vereinbarungen zur Verpflichtung getroffen. Den Vize-Kapitän der Bullen sollen ein Fünfjahresvertrag, sowie ein Jahresgehalt von 1 Million Euro plus Boni nach Italien locken.

Da wäre allerdings noch das Problem, dass die Azzurri, was die Ablösesumme betrifft, noch auf keinen gemeinsamen Nenner mit den Salzburgern gekommen sind. Die sollen 15 Millionen Euro für ihren Defensivmann verlangen. Da liegt Napoli mit dem Vorschlag von 12 Millionen noch etwas darunter. Sollte der Deal perfekt werden, wäre Dedic nach Abwehr-Held Strahinja Pavlovic der zweite Bulle, den es nach Italien zieht. Der Serbe steht in der neuen Saison für AC Mailand auf dem Platz.

Nächster Liverpool-Youngster nach Salzburg?

Der eine geht, der andere kommt. Die Salzburger scheinen Gefallen daran gefunden zu haben sich bei Premier-League-Topklub Liverpool nach Personal umzusehen. Nachdem man mit dem 19-jährigen Bobby Clark schon ein Jung-Juwel der Reds verpflichten konnte, steht nun der nächste Liverpool-Deal in Aussicht: Das 19-jährige Defensiv-Talent Stefan Bajcetic, könnte bald eine Reunion mit Bullen-Coach Pep Lijnders feiern. Die beiden kennen sich bereits aus der Zeit, als der Niederländer noch Co-Trainer bei Liverpool war.

Falls man den Spanier tatsächlich nach Österreich holt, dann vermutlich per Leihe. Dazu äußerte sich auch Bullen-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: "Eine Leihe ist nie ein Tabu, aber es muss immer passen, da braucht es die entsprechenden Umstände. Es ist nur wichtig, dass der richtige Mix vorhanden ist und die Idee vom Klub beibehalten wird. Und daran gibt es keine Zweifel."

????⚪️???? RB Salzburg are set to complete final details of loan deal for Stefan Bajcetic from Liverpool today.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/H7mgEjjEb3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

Ein wenig österreichische Luft durfte Bajcetic bereits im Vorjahr schnuppern. Da stand er im Auswärtsspiel gegen den LASK im Rahmen der Europa-League-Gruppenphase in der Startelf von Ex-Coach Jürgen Klopp.