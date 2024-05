Überraschung: Salzburg fixiert Pep's Co-Trainer-Gespann

Am Dienstag hat Vizemeister RB Salzburg die nächsten personellen Weichen gestellt. Die große Überraschung: Ex-Interimscoach Onur Cinel wird in der kommenden Saison nicht zum FC Liefering zurückkehren.

Stattdessen wird Cinel gemeinsam mit Vitor Matos Neo-Trainer Pep Lijnders an der Seitenlinie assistieren. Die beiden lösen damit das letztjährige Duo Alexander Hauser und Florens Koch ab. Deren Expertise soll künftig jedoch in der Nachwuchsakademie in Lieferung unterkommen.

Rückkehr nach der EURO

Cinel, der die Bullen in den letzten sechs Bundesliga-Begegnungen interimsmäßig übernahm, steigt unmittelbar nach der EURO 2024, wo er ja beim österreichischen Nationalteam als Co-Trainer an der Seite von Teamchef Ralf Rangnick fungiert und diese Funktion auch weiterhin ausüben wird, in Vorbereitung für die neue Saison ein.

"Ich habe mich beim FC Red Bull Salzburg und mit allen Mitarbeitern vom ersten Tag an wohlgefühlt. Daher freue ich mich sehr auf die weitere Zeit und die spannende Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam", sagte der 38-Jährige.

Beichler übernimmt Liefering

Bei Liefering in der 2. Liga wird künftig Daniel Beichler als Cheftrainer im Einsatz sein, der Ex-Kicker darf sich also über eine Beförderung von seiner Funktion als Interimscoach freuen. Der 35-Jährige unterzeichnete einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrag.