Schmid: ''Ich will das Derby auf keinen Fall verpassen''

Positiver Corona-Test: So geht es Austria-Coach Manfred Schmid kurz vor dem 335. Wiener Derby.

Trainer Manfred Schmid ist der Architekt des Austria-Erfolges. Der Wiener führte die Veilchen nach durchwachsenen Jahren auf Platz 2 der Tabelle. Und das mit einer blutjungen Truppe. Ausgerechnet vor dem Derby am Sonntag wurde Schmid positiv auf Corona getestet. Klappt es trotzdem mit dem sechsten Sieg in Folge? Das verrät uns der 51-Jährige direkt aus der Quarantäne …

oe24: Herr Schmid, Sie wurden am Montag positiv auf Corona getestet. Wie geht es Ihnen?

Manfred Schmid: Für mich persönlich ist das Ganze wirklich nicht lustig. Am Montag haben die Symptome begonnen. Ich hatte Halsschmerzen, Gliederschmerzen und Fieber. Es war wie eine starke Grippe. So schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt. Mittlerweile geht es mir aber schon besser.

oe24: Wie stehen die Chancen, dass Sie beim Derby am Sonntag dabei sind?

Schmid: Wie gesagt: Es geht mir schon besser. Am Samstag habe ich die Chance mich freizutesten. Dann wissen wir ob Couch oder Coaching-Zone. Ich will das Derby natürlich auf keinen Fall verpassen.

oe24: Sie haben angekündigt beim Training per Video-Schaltung Ansprachen zu halten. Ist das auch beim Match vorstellbar?

Schmid: Es ist so, dass wir auf alles vorbereitet sind. Mit den modernen Medien ist es kein Problem das Livebild oder diverse Daten ins Wohnzimmer zu bekommen. Ich werde mit meinem Team in Verbindung sein, aber nur eingreifen, wenn es wirklich notwendig ist. Ich habe volles Vertrauen in meine Kollegen.

oe24: Es wartet das erste Duell mit Rapid in der Meistergruppe. Beide Teams sind gut in Form und liegen nur einen Punkt auseinander. Welche Bedeutung hat dieses Spiel?

Schmid: Ich denke, das wird ein super Sonntag, ein super Derby. Es gibt kaum etwas Besseres als ein Duell von Rapid und der Austria im Kampf um Europa. Wir haben uns vom Krisen-Klub zu einer Mannschaft entwickelt, die richtig guten Fußball spielt. Das kann eine Partie auf sehr hohem Niveau werden.

oe24: Wie schätzen Sie die Chancen der Austria ein?

Schmid: Wenn wir so auftreten wie in den letzten Wochen, dann können wir jeden Gegner schlagen. Dann können wir auch bei Rapid bestehen. Rapid hat im neuen Stadion noch kein Derby gewonnen. Ich hoffe, dass wir diese Serie fortsetzen werden.

oe24: Sie haben der Austria im Juni noch ein bis zwei Sch…*-Jahre prognostiziert. Jetzt hält man bei fünf Siegen in Folge und ist mit einer jungen Mannschaft Zweiter. Sind Sie von dieser Entwicklung überrascht?

Schmid: Natürlich hat man das so nicht erwarten können. Ich war und bin hundertprozentig überzeugt von dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Ich wusste, dass es funktionieren wird, auch die Mannschaft und das ganze Team glaubt an die Philosophie. Dass das in dieser Schnelligkeit anschlägt hat mich aber schon überrascht.

oe24: Wo sehen Sie die Austria am Ende der Saison?

Schmid: Ich hoffe auf einem internationalen Startplatz. Nein, ich bin überzeugt davon.