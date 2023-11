Serien-Meister Salzburg kracht auf Serien-Sieger Austria

Salzburg gastiert am Sonntag (17 Uhr, löive auf Sky) im Spitzenspiel bei der Wiener Austria. Seit 2014 warten die Veilchen auf einen Sieg gegen die Roten Bullen.

Mit einem blauen Auge vom Champions League-Hit gegen Inter Mailand kommt Serienmeister Red Bull Salzburg am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) zur Wiener Austria. Und die Veilchen erwarten die „Roten Bullen“ mit breiter Brust. Sieben Pflichtspiele in Serie ist die Austria ungeschlagen und ohne Gegentor. Davon feierte die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer sechs Siege nacheinander und zementierte die Erfolgsspur nach dem katastrophalen Saisonauftakt ein.

Salzburg kommt mit Mega-Serie

Mit Salzburg kommt allerdings eine Übermacht nach Wien-Favoriten. Seit 17 Partien bei 14 Siegen und drei Remis ist Salzburg gegen die Austria ungeschlagen. Die einzige Niederlage in den vergangenen 32 Liga-Duellen ist fast fünfeinhalb Jahre her. Das 4:0 der Austria in Wiener Neustadt in der letzten Meisterschaftsrunde am 27. Mai 2018 fiel unter die Kategorie bedeutungslos. Den Salzburgern winkt ein Rekord. 22 Auswärtsspiele sind Alexander Schlager und Co. in der Liga ungeschlagen.

Wimmer sieht den Titelverteidiger als "großen Favoriten", für seine Elf eine "Top-Herausforderung". Die Austria müsse leistungstechnisch auf 100 Prozent kommen, um Salzburg richtig zu fordern. "Dann werden wir sehen, was passiert", meinte der Austria-Coach. Wimmer kann wieder auf Dominik Fitz zurückgreifen. Der zuletzt erkrankte Spielgestalter scheint körperlich aber noch nicht voll auf der Höhe, er könnte zu Beginn auf der Bank Platz nehmen.

Struber warnt vor Austrias Euphoriewelle

Allerdings reist Trainer Gerhard Struber mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft an, um die Spitzenposition in der Bundesliga zu verteidigen. Zu den bereits verletzten Akteuren kam in dieser Woche Maurits Kjaergaard (Schulter-OP) dazu, Oscar Gloukh wird die Partie in Wien ebenfalls versäumen. Der Mittelfeldmann spielt mit Israels Nationalteam die Nachtragpartien in der EM-Qualifikation, das erste davon am Sonntag im Kosovo. Andreas Ulmer ist aufgrund einer beim 0:1 gegen Inter Mailand erlittenen Knöchelblessur fraglich.

Struber kündigte an: „Austria Wien hat aktuell einen richtigen Lauf. Sie spielen gut, punkten fleißig und stehen vor allem defensiv sehr stabil. Zu diesen Aspekten kommt auch noch eine kleine Euphoriewelle, auf der sie reiten. Wir müssen massiv dagegenhalten.“

Mögliche Aufstellung:

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg, Sonntag, 17 Uhr

Stadion: Generali Arena, Wien

Schiedsrichter: Ebner

Bisheriges Saisonergebnis: 0:2(a)

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Galvao - Ranftl, Potzmann, Jukic, Guenouche - Gruber, Asllani, Fischer

Es fehlen: Plavotic (Individualtraining), Raguz, El Sheiwi, Wustinger (alle rekonvaleszent)

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Guindo - Capaldo, Gourna-Douath - Sucic, Forson - Simic, Konate

Es fehlen: Gloukh (Nationalteam Israel), Kjaergaard (Schulter-OP), Kameri (Gesäßmuskel), Koita, Terzic (beide Adduktoren), Solet, Okoh, Wallner (alle Oberschenkel), Piatkowski (Wade)

Fraglich: Ulmer (Knöchel)