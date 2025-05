Sieg als krönender Abschluss - Austria will gegen Linz jubeln

Die Wiener Austria will eine spektakuläre Saison am Samstag (17 Uhr, live Sky) mit einem Sieg gegen BW Linz beenden.

Mit leisen Titelhoffnungen geht die Wiener Austria in das Finale der Fußball-Bundesliga. Am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) ist Blau-Weiß Linz zu Gast, bei einem Heimsieg haben die "Veilchen" Platz zwei sicher. Sollte der WAC aber gleichzeitig Schützenhilfe leisten und bei Sturm Graz gewinnen, dann wird die volle Generali-Arena in Favoriten zum Tollhaus. Denn dann darf die Mannschaft von Trainer Stephan Helm den Meistersekt entkorken. Zuletzt gab es das 2013 am Verteilerkreis.

Aus der Qualigruppe in den Meisterkampf

Der 25. Meistertitel wäre wohl einer der unerwartetsten in der Club-Geschichte. Letztes Jahr noch in der Qualifikationsgruppe hatte niemand den Violetten eine derartige Saison zugetraut. Der Meisterteller ist in Reichweite, ein Exemplar im Stadion. Der Fokus liegt dennoch nur auf Blau-Weiß. "Das Spiel ist ein sehr, sehr wichtiges für mich in meiner Karriere", erklärte Kapitän Manfred Fischer am Freitag. "Es geht darum, dass wir das Spiel gewinnen möchten und somit fix den zweiten Platz absichern können. Falls wir das schaffen, ist es eine grandiose Saison." Alles weitere wäre eine Zugabe, "ein Traum".

Den großen Hoffnungen und der Begeisterung im Umfeld begegnete Helm mit Nüchternheit. "Es ist schön, dass wir rundherum eine Euphorie erzeugen konnten. Aber der Hype ist für uns uninteressant. Wir haben den Fokus beim Training belassen. Wir müssen uns um die Dinge kümmern, die wir beeinflussen können."

Mit "kühlem Kopf" gegen Blau-Weiß

Und das ist das Spiel gegen die Linzer. "Blau-Weiß ist ein starker Gegner, der zurecht in der Meistergruppe steht. Aber wir gehen auch selber mit breiter Brust in das Spiel. Dieses Selbstverständnis haben wir uns erarbeitet", sagte der 42-jährige Coach, dem nahezu der ganze Kader zur Verfügung steht. Für Spieler wie Trainer ist die Partie ein Karriere-Highlight. "Ich weiß mittlerweile, wie man mit so einer Situation umgehen muss. Das wäre vor zwei oder drei Jahren vielleicht noch anders gewesen. Deswegen gehe ich mit einem kühlen Kopf ins Spiel", meinte Fischer.

Auch Helm sprach von einem besonderen Moment in seiner Laufbahn, aber für ihn sei "die ganze Reise über die ganze Saison hinweg, die uns an diesen Punkt gebracht hat, fast genauso wichtig". Gleichzeitig droht der Austria, sollte sie nicht gewinnen, der Rückfall auf Rang vier, da man noch vom WAC und Salzburg überholt werden kann. Das hätte Konsequenzen. Statt Champions-League-Qualifikation droht die Conference-League-Quali. Aber auch das wollte Helm in einen größeren Rahmen rücken. "Morgen ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben noch ganz viel vor. Der Prozess wird weiter vorangetrieben. Das soll die Basis sein für eine richtig gute Zukunft."

Ronivaldo vor Krönung

Für Blau-Weiß endet hingegen die Saison so, wie sie begann, mit einem Spiel gegen die Austria. Am 4. August entschied die Truppe von Trainer Gerald Scheiblehner den Saison-Opener mit 1:0 für sich. Ein ähnliches Ergebnis fast zehn Monate später wäre ein toller Abschluss nach einer starken Saison, die die Oberösterreicher überraschend in die Meistergruppe geführt hatte. "Wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren und auch noch einmal einen absoluten Fight in Wien liefern. Ich denke, alle Fans sind extrem stolz auf diese Saison, und wir werden auch im letzten Spiel alles geben", sagte Scheiblehner.

Zum Drüberstreuen könnte der ewigjunge Ronivaldo die Torjägerkrone gewinnen. Der 36-jährige Goalgetter hält bei 14 Treffern gefolgt von einem Trio (Maximilian Entrup, Otar Kiteishvili, Patrik Mijic) mit je zwölf Toren, er könnte der älteste Torschützenkönig der Bundesliga werden. In der Tabelle sind die Linzer auf Platz sechs einzementiert. Sie können ohne Druck in die Partie gehen, denn zu gewinnen gibt es "nur" mehr Punktprämien, Hochachtung sowie der meisterliche Dank des WAC, sollte dieser bei Sturm gewinnen.

Mögliche Aufstellungen

Austria: Sahin-Radlinger - Handl, Dragovic, Wiesinger - Ranftl, Fischer, Barry, Perez Vinlöf - Fitz - Prelec, MaloneBW Linz: Vitek - Strauss, Maranda, Moormann - Anderson, S. Diabate, Pasic, Pirkl - S. Seidl, Ronivaldo, Dobras